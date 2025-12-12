跨年尾牙貪杯喝不停 醫教戰「四不原則」聚餐更健康
【健康醫療網／記者陳靖安報導】歲末年終之際，各種尾牙及跨年聚會接連而至，「飲酒」成為許多社交場合中，的難以避免的固定環節。衛生福利部草屯療養院提醒，年末節慶聚餐多，同時也是民眾最容易因過量飲酒引發衝動行為、情緒失控、睡眠混亂及酒後意外的「高風險時期」，民眾在享受團聚氣氛時，更應保持警覺，有所節制，避免因飲酒過量而造成身心失衡或安全風險。
酒精雙面刃 醫：短暫放鬆後恐陷焦慮低潮
草屯療養院成癮次專科醫師陳厚良指出，酒精是一種「中樞神經抑制劑」，能短暫帶來放鬆感，但同時也會降低人們的自我抑制力與判斷能力，增加衝動、爭吵、危險行為與酒駕的可能性。飲酒後隔日，也常會出現情緒低落、焦慮加劇、疲倦、注意力下降與睡眠品質變差等副作用。民眾若本身患有情緒障礙、躁鬱症或焦慮症，飲酒更可能干擾藥物效果，影響情緒波動，需格外留意。
四大聰明飲酒原則 拒勸酒、補水與放慢喝最關鍵
為了讓民眾在節慶期間能安心享受聚會，同時將酒精對身心的影響降到最低，陳厚良醫師提出幾項「聰明飲酒」的原則。他強調，民眾必須要先了解自己的酒量、不被勸酒文化綁架是第一重點，可提前向親友說明身體狀況、開車或服藥等理由拒絕。第二，在飲酒的當下，避免空腹飲酒，且應穿插飲用白開水或無糖飲料減緩酒精吸收，並控制飲酒速度，建議每杯酒至少間隔30至60分鐘，避免短時間內大量飲用。最後，若有正在服用精神科藥物治療者，更應完全避免飲酒，防止藥物交互作用加重副作用。
喝酒不開車要落實 適量飲酒也要同時情緒覺察
草屯療養院院長丁碩彥也呼籲，年末雖然是放鬆與團聚的時刻，但安全與健康永遠是第一優先。他提醒，民眾在歡慶之餘，應牢記「適量飲酒、注意情緒變化、喝酒不開車、喝酒找代駕」的原則。陳厚良醫師則特別強調，「喝酒不開車，是保護自己與他人最基本的責任。」酒精會嚴重影響反應速度、注意力與判斷力，提醒民眾事先安排代駕、計程車或大眾運輸。
丁碩彥院長也叮嚀，民眾在節慶期間，若感到壓力升高、情緒不穩，或出現酒後情緒失控、記憶斷片，甚至長期依賴酒精紓壓的情況，都應及早尋求專業精神專科協助，以健康身心迎接新的一年。
健康醫療網提醒您：飲酒過量有害健康！
尾牙喝酒狂歡 隔天「宿醉」超難熬？營養師推「8飲食」助緩解不適！
