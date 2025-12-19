跨年延長營業 王品4品牌最晚吃到凌晨3點

▲王品集團提醒，狂歡前先訂好位，才不虧待自己的胃，全台「肉次方」12/31延長營業時間到凌晨1點，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」和「尬鍋」部分門店最晚到凌晨3點。（圖／王品集團提供）

[NOWnews今日新聞] 跨年夜各縣市紛紛舉辦大型晚會，新北市府邀請韓國實力派女歌手華莎壓軸，金曲歌王蕭敬騰獨家在台中獻聲，天后蔡依林和天團五月天，也分別在台北大巨蛋和台中洲際棒球場舉辦演唱會與歌迷倒數。王品集團提醒，狂歡前先訂好位，才不虧待自己的胃，全台「肉次方」12/31延長營業時間到凌晨1點，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」和「尬鍋」部分門店最晚到凌晨3點。

王品說明，全台「青花驕」街邊型門店營業至凌晨3點，百貨商場內門店，如：台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，倒數完從凌晨1點用餐可以一路涮肉到3點，高雄夢時代店延到凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。

王品指出，位在西門町商圈的「向辣」和「尬鍋」，12/31陪民眾high到凌晨2點。跨年夜開得最晚的「聚」在台南，台南中華西店延長營業時間至凌晨12點半，其餘街邊門店延長到11點到12點不等，消費者可關注品牌官網，掌握各店跨年夜的營業時間。

燒肉界人氣王「肉次方」全台門店跨年夜延長營業至凌晨1點，王品分享，抓緊時間訂位，當別人還擠在人潮車陣，先知早就坐在餐廳裡chill。

台北大巨蛋開幕以來已創造142億元經濟效益，年底除了有蔡依林陪歌迷跨年，2026年1月底有韓國大勢男團TXT、3月韓國女團i-dle和TWICE輪番開唱，中華職棒37年例行賽也將於3月底開打，看好大巨蛋商機，即日起至明年1/31，持大巨蛋活動的實體／電子票券，在「陶板屋 台北光復南店」內用消費2客套餐，每桌招待「酥炸廣島牡蠣」。



