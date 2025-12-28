跨年強化維安！里港警期前掃盪淨化治安 成績單出爐

【記者凃建豐／屏東報導】因應即將到來的跨年等重點節日活動，爲避免模仿效應及不法情事，屏東縣里港警分局自22日起強化轄區治安維護及查緝不法， 26日起連續3日執行「除暴安民」大掃盪，統合警力以高強度路檢、臨檢、聯合稽查等勤務取締不法、動員警力150人次規劃共10班次專案查緝勤務，至27日止，共查獲通緝、竊盜、詐欺、毒品、公共危險等各類刑案40件43人，其中，查獲7名逃犯中1名為通緝逾10年且背負4條通緝（2案詐欺、竊盜及侵占）順利逮捕歸案；毒品查獲安非他命、依托咪酯及愷他命等合計947.7公克。

1219北捷隨機攻擊事件發生後，里港警分局隨即加強各項勤務作爲，於公園、公車站等人潮聚集處所及聖誕節慶祝活動增派警力，提高見警率，加強安全維護。

本次大掃盪主要規劃於3處重要聯外道路設置路檢點，逐一過濾檢查進入里港分局轄區人車；密集臨檢KTV、小吃部、電子遊戲場、桌遊店等場所，另外加強取締酒駕、毒駕、查捕逃犯、非法外籍移工、毒品、詐欺等犯罪，共計查獲40件43人，成果豐碩。

分局長邱逸樵表示，里港分局轄內跨年活動計有3場次，為屏東縣各分局場次最多，因應1219隨機攻擊事件特別規劃重點節日維安，執行「除暴安民」大掃盪，除避免模仿效應危害民眾安全，更有效打擊不法、淨化轄內治安環境，提高見警率並嚇阻犯罪，以安定民心。

警方在重要聯外道路設置路檢點，逐一過濾檢查進入里港人車。翻攝畫面

警方查獲安非他命、依托咪酯及愷他命等毒品合計947.7公克。翻攝畫面

