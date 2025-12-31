跨年後大降溫探10度 粉專警告：下波強冷空氣很快接力

今天跨年夜北部及東半部有局部降雨，各地天氣偏涼；明天元旦強冷空氣開始南下，氣象粉專表示，歐洲、美國、德國3大模式預測達共識，確定是強烈大陸冷氣團，周五（1月2日）北部、宜蘭仍濕冷，低溫下探10度；周六至下周一（3至5日）轉乾冷，低溫仍只有10度左右；下周一白天冷氣團減弱，不過下一波強冷空氣很快就會抵達。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨深夜貼出各國模式的最新氣溫走勢圖，只見元旦起氣溫一路下滑，周五、周六探底，低溫降至10度左右。

粉專說明，歐、美、德3大模式對未來幾天的溫度走向共識非常高，溫度最低點預測也相去不遠，「強烈冷氣團的到來，幾乎確定」。以目前預報來看，今起到明天元旦水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭逐漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷；中南部及花東地區感受還不會太冷。

粉專表示，周五強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後逐漸轉陰冷，其他地區全面轉為乾冷，最低溫挑戰10、11度；周六至下周一乾冷空氣接手，全台放晴，但要留意日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10、11度；下周一白天稍回溫，不過下一波冷空氣可能很快就會抵達。

中央氣象署則表示，周日（4日）白天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍微回升；下周一、二（6日）又有大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣偏冷，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨；下周三至周五（7至9日）冷空氣持續影響，各地大多為多雲到晴，早晚偏冷、日夜溫差大。

