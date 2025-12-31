跨年後強烈冷氣團殺到！各國最新預測「急凍探10度」 下週還有冷空氣

生活中心／許智超報導

歐美德三大模式預測未來氣溫。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

今（31）日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享各國模式的最新溫度走勢預測，跨年後幾乎確定強烈冷氣團的到來，尤其週五（1月2日）強烈冷氣團主力抵達，最低溫將挑戰10-11度，預計下週一這波冷氣團減弱，但下一波冷空氣可能很快就會來襲。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出各國模式的最新溫度走勢預測，歐美德三大模式對未來幾天的溫度走向共識非常高，溫度最低點預測也相去不遠，換句話說「強烈冷氣團的到來，幾乎確定！」

廣告 廣告

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，以目前預報來看，這波強烈冷氣團影響時序大概是：

●今天至元旦

水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。

●週五

強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10-11度。

●週六至下週一

乾冷空氣接手，全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10-11度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預計下週一白天後，這波強烈冷氣團減弱，但下一波冷空氣可能很快就到，具體的時序就到時候再分析了。

今日天氣部分，中央氣象署預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大。

降雨方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署表示，今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。離島天氣：澎湖陰時多雲，18至20度，金門多雲，15至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。

更多三立新聞網報導

下週迎小寒！命理師示警「澤火革」發威：2026年初恐現巨變

「38元換iPhone17 Pro Max」？屏東男落詐團陷阱 存款歸零超後悔

死前曝「真實心情」！曹西平發文喊：沒有什麼事情是過不了

UNIQLO推「懷舊經典商品」！一票7、8年級看哭：夢回1995

