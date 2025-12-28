台北市體育局表示，由於本次活動在跨年晚會後登場，仁愛路及基隆路等周邊重要路段將實施交通管制，提醒用路人元旦當天清晨請避開管制範圍並提前改道，以免影響行程。（台北市體育局提供）

迎接115年元旦，「115年台北市元旦升旗路跑」將於1月1日上午7時30分在台北市政府前市民廣場盛大舉行。台北市體育局表示，由於本次活動在跨年晚會後登場，仁愛路及基隆路等周邊重要路段將實施交通管制，提醒用路人元旦當天清晨請避開管制範圍並提前改道，以免影響行程。

體育局表示，活動當日上午7時30分將舉行升旗典禮，隨後於上午8時展開路跑活動，賽道路線自市民廣場出發，沿仁愛路四段行進至敦化南路圓環前折返，最後返回市民廣場終點。

廣告 廣告

跨年後接力路跑！台北市仁愛路、基隆路交管 改道路線看這篇（台北市體育局提供）

體育局說明，當日上午7時50分至9時10分，仁愛路（逸仙路至敦化南路）及基隆路（1號道路）將配合賽道進行交通管制，其中仁愛路外側車道仍維持通行。另為避免車流湧入賽道周邊影響活動進行，仁愛路往北方向將擴大管制至忠孝東路，往南方向則擴大管制至信義路，穿越仁愛路的車輛建議改道行駛基隆路地下道或敦化南路。

此外，台北市政府前地下停車場車輛，活動期間請改由松壽路出入口進出；行人穿越仁愛路時，將由義交或員警視跑者人潮狀況，於適當時機引導行人安全通行。配合跨年活動撤場作業，市民廣場（新仁愛道路）及市府路（松壽路至松高路）也將持續實施交通管制至115年1月2日中午12時。

體育局指出，活動當日將會同警察局及相關單位，加派人力進行交通疏導與安全維護，請市民朋友耐心配合各項交通引導措施。另因元旦假期人潮眾多，建議參加活動或行經該區的民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘捷運至臺北101／世貿站或市政府站步行前往。

體育局補充，「115年台北市元旦升旗路跑」以「迎接新年第一跑．健康開啟新年度」為主題，3000個名額開放報名後迅速額滿。活動當天特別邀請威廉波特世界冠軍──東園國小少棒隊領唱國歌，並由成功高中儀隊帶來操槍演出，舞臺活動則邀請YOYO家族與大小朋友同樂，現場設有運動闖關體驗活動，歡迎市民朋友攜家帶眷一同參與，即使未報名路跑，也能在元旦清晨感受運動活力，一同以運動迎接嶄新的一年。

更多中時新聞網報導

物價亂象 阻礙墾丁轉型

振永宣傳新片秀中文 和李沐用食物溝通

拓展醫療公益 長庚陪伴自立少年翻轉人生