跨年後酒駕撞死清潔隊員！駕駛還想搭機落跑 2原因乖乖折返投案
24歲的嚴姓男子跨年後，酒駕載著19歲的弟弟與弟弟同學，撞上57歲停等紅燈的清潔隊員，導致騎士頭部重傷不治，駕駛肇事後逃逸，還企圖搭機跑出國，但最後仍乖乖返回投案，躲起來的同車乘客也被連坐處罰。
新北市淡水區1日凌晨5點多，任職於北市中山區清潔隊的57歲的毛姓騎士，在上班途中被嚴男開車追撞，倒臥路面。但員警獲報抵達時，現場只有毛姓騎士的機車倒在路邊，完全沒見到肇事車輛身影。
毛姓騎士上班途中遭撞，肇事駕駛當下開車逃逸，還想逃出國。圖／台視新聞
警方當即調閱監視器循線追查。肇事駕駛嚴男，逃逸後搭乘Uber到桃園第二航廈，打算要搭飛機逃跑，但發現自己根本沒帶護照，也接到媽媽的勸說電話，才乖乖折返投案。
嚴男經抽血檢測結果出爐，換算成吹氣酒精濃度為0.29毫克，警詢後依涉犯公共危險、過失致死、外加肇事逃逸，移送士林地檢署偵辦。嚴男弟弟及同學因與酒駕嫌犯同車卻未勸阻，依違反道路交通管理處罰條例連坐開罰，最高將被處以1萬5000元罰鍰。
嚴男企圖搭機逃出國，但因忘帶護照、接到媽媽勸阻電話，才乖乖回來。圖／台視新聞
※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕
新北／李亭熙、饒永忠、楊文豪 責任編輯／陳俊宇
