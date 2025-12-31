跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握

▲999秒煙火狂歡！義大世界藍色流星雨、五彩瀑布、千輪小花等你來打卡。

史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界今日（12/31）舉辦年度跨年盛事「紫耀義大 義享奔騰」煙火秀，將於零點施放長達999秒的大型煙火，邁入第17年。此次煙火秀突破創新，以全台首創「藍色流星雨煙火」作為最大亮點，遠觀如藍寶石雨滴傾瀉，近看又宛如深邃宇宙星空，帶領觀眾沉浸於唯美科幻的藍色夢境；巨型「煙火樹」則以熾金火花構成主幹與分枝，高空綠色樹冠與金色光粒垂落，宛如輝煌光瀑，象徵活力與希望。此外，「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」及「金星錦冠」等特色煙火，從頭到尾驚喜連連，繽紛多彩，為跨年夜增添浪漫氣氛。

跨年當日下午16:30至20:00，義大世界同步舉辦「跨年星光趴」，每人350元即可暢玩夜間樂園，參加歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等活動，還有機會抽中萬元大獎，讓民眾在欣賞煙火前先嗨翻樂園。購物廣場與餐飲專櫃延長營業至23:00至零點半，提供民眾先購物聚餐，再欣賞煙火的完整跨年體驗。

義守大學觀賞區自18點開放進場，校內地勢較高的平台可俯瞰煙火全景，共設六大觀賞點，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮及大門旁草皮。其中，綜合教學大樓前廣場每年為熱門拍攝與觀賞區，是欣賞巨型煙火樹與藍色流星雨的最佳位置，吸引攝影愛好者提前卡位。

▲藍色夢境降臨高雄！義大世界巨型煙火樹與流墨幻彩煙火魅力爆表。

因應跨年龐大人潮，義大世界周邊道路規劃三階段交通管制，並提供免費接駁車及加開義大客運，方便民眾搭乘大眾運輸前往及散場返家。自駕民眾則需注意進出場指定動線，依交通指揮減速慢行。

民眾可先暢玩樂園、購物聚餐，再漫步至觀賞區，欣賞一場兼具視覺震撼與浪漫氛圍的跨年煙火秀，迎接嶄新的2026年。煙火模擬影片：https://www.youtube.com/watch?v=fgS5EW1AqBM、詳細活動訊息請至2026義大世界跨年官網查詢︰www.edaworld.com.tw/2026/。（圖╱義大世界提供）