跨年必看5夯片！「美乳女神」全裸激戰男主人 這部瘋狂一夜情

2026跨年元旦連假即將到來，《EBC東森娛樂》推薦5部話題電影，情侶約會必看《家弒服務》、《眾生相》，赤裸裸的性愛畫面與驚悚劇情超刺激！暖心好片《陽光女子合唱團》逼哭一票觀眾；感受視覺饗宴的《阿凡達：火與燼》；純愛故事就選《那張照片裡的我們》台韓愛情電影。

《那張照片裡的我們》現正熱映中

《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永（右起）、金鐘女星李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》由金牌監製湯昇榮、新世代導演鄭乃方聯手執導，集結人氣韓星振永與金鐘女星李沐、宋柏緯飆戲；故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長。

《阿凡達：火與燼》現正熱映中

《阿凡達：火與燼》大反派灰燼族首領「瓦蘭」致命野蠻帶點性感的氣息狂圈粉。（圖／二十世紀影業）

金獎大導詹姆斯卡麥隆史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》為《阿凡達：水之道》的續集，由山姆·沃辛頓、柔伊·莎達娜、雪歌妮·薇佛、史帝芬·朗和凱特·溫絲蕾主演；邁爾斯·柯邁斯上校與納美星曼關人領袖瓦蘭暗中協議，企圖聯手一統潘朵拉星球。

《眾生相》現正熱映中

以同志約砲為題材的電影《眾生相》。（圖／佳映娛樂）

香港導演李駿碩以低成本的獨立製作《眾生相》，在第62屆金馬獎以黑馬之姿勇奪最佳導演獎。片中透過一名男同志（張迪文 飾）的約砲生活，在不同境遇之間看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在。

李駿碩透過這部私密電影紀錄這些年不同的情緒和心境轉變，約砲故事都取材自個人真實經歷，其中近半數角色更由他真實生活中曾經約過的砲友本人演出，甚至直接以對方家裡做為拍攝場景，重現當時現場與對白互動，因此演出效果格外自然放鬆。

《家弒服務》12月31日上映

席德妮史威尼演出全裸床戲。（圖／車庫娛樂）

全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》由保羅費格執導，《愛愛愛上你》席德妮史威尼、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞兩大人氣女星主演；故事描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和布蘭登斯克勒納飾演丈夫安德魯的豪宅幫傭機會。

米莉飽受情緒陰晴不定的女主人妮娜欺凌，溫柔體貼的男主人安德魯成為她在這棟豪宅裡的浮木，他帥氣多金讓米莉大暈船，直到一次主僕兩人被迫在外面過夜，終於天雷勾動地火「大戰」一整晚，也讓米莉動了成為新任女主人的念頭，使劇情朝向不可收拾的方向邁進。

《陽光女子合唱團》12月31日上映

《陽光女子合唱團》每個人都有各自不同的乖舛命運。（圖／壹壹喜喜電影）

林孝謙執導、呂安弦編劇《陽光女子合唱團》，翻拍韓國催淚經典電影《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希；故事描寫一群因為命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望！

陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下一名女兒，母女僅能相伴3年，當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來決定提前送養，心心念念想要給孩子一個永遠難忘的記憶，於是她們決定要組成一個合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！



