跨年恐再現北極冷空氣外流？鄭明典示警極渦不穩 氣象署：跨年夜偏冷、部分地區恐有短暫雨

年末將近，不少民眾已安排好跨年活動，跨年天氣備受關注。Yahoo天氣多一典主持人鄭明典在臉書指出，北極振盪（AO）近期轉為「正相位」，雖然冷空氣相對受限於高緯度，但高層極渦結構依舊不穩定，不排除在年底或跨年期間引發另一波明顯的北極冷空氣外流。中央氣象署則預估，跨年夜東北季風增強，全台偏涼至寒冷，北台灣與東部局部地區可能出現短暫降雨，提醒民眾做好保暖準備。

正北極振盪持續 鄭明典：跨年前後恐有新一波冷空氣外流

鄭明典表示，過去大眾較常聽到的是「負北極振盪」，代表北極冷空氣容易外流至中緯度，造成中高緯地區明顯降溫；但目前大氣型態呈現「正北極振盪」，冷空氣被鎖在極區，相對不易向外擴散。不過他提醒，正北極振盪並非完全無冷空氣外流，而是會以「小股、小鼓」的方式向外伸展，並與暖空氣混合。

他強調，一個重要徵兆是 高層極渦仍未穩定，一旦結構再度擾動，可能誘發顯著冷空氣南侵，「時間點很可能落在年底或跨年」，但目前仍難以判定外流會影響哪些地區，只能確認趨勢較有可能落在歐亞大陸一側。

氣象署跨年預報：偏冷＋局部短暫雨 北部夜間低溫恐下探 13°C

根據中央氣象署最新預測，12 月 31 日跨年夜東北季風稍增強，台灣北部、中部及宜蘭低溫預估落在 13～14°C，其他地區約 15～17°C，體感溫度在夜間更明顯偏冷。

天氣方面，迎風面包括基隆北海岸、大台北山區與東半部有短暫降雨機會，其餘地區多雲為主，活動條件相對穩定，但仍建議外出跨年的民眾備妥保暖衣物與輕便雨具。

元旦天氣轉變 雲量增多、中南部山區有降雨機率

至於 1 月 1 日元旦，氣象署指出南方水氣可能北移，全台雲量增加，中南部山區降雨機率提高。當天全台高溫普遍約 20 度上下，低溫維持在 13～18°C，想追曙光的民眾需留意雲層影響能見度。











