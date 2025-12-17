跨年恐有「北極振盪」 鄭明典曝：北極空氣外流

前氣象局長鄭明典分享，最近會有一段持續性的「正北極震盪」，可能在年底或跨年時，引發一波明顯的北極空氣外流現象。（圖／pixabay）





今年冬天冷得慢，但已漸有涼意，前氣象局長鄭明典分享，最近會有一段持續性的「正北極震盪」，可能在年底或跨年時，引發一波明顯的北極空氣外流現象，外流區域目前無法預測，但趨勢上有可能為歐亞大陸，仍有待觀察。

鄭明典在臉書發文，表示過去談的都是「負北極振盪」，指的是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況，這次則要來談談「正北極震盪」，最近會有一段持續性的正北極震盪，相較於負北極振盪，正北極震盪時，冷空氣傾向於小鼓、小股地外流，接著與暖空氣混合。

鄭明典進一步說明，有個徵兆是，高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象，雖然外流區域現在無法預測，但趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端。

至於近日的天氣，中央氣象署表示，明（18）日受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物。

