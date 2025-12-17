跨年恐有「明顯北極空氣外流」 鄭明典：高層極渦仍不穩定

前氣象局長鄭明典今（17日）發文談論「正北極振盪」，他解釋，由於高層極渦仍然不穩定，此徵兆很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。

鄭明典今天早上在臉書發文表示，「以前都是談負北極振盪，那是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況，最近會有一段比較持續的『正』北極振盪，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區。並不是說冷空氣不會外流，正北極振盪時，冷空氣傾向於小鼓、小股的外流然後和暖空氣混合。」

廣告 廣告

鄭明典進一步提及，「有個徵兆是，高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。」至於外流區域？他表示「現在無法預測，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端了！」

延伸閱讀

超商特大杯拿鐵買1送1 指定品項組合「現省600元」

東北季風增強！北部、東半部變天轉雨 週末雨區擴全台

影/高雄某餐廳驚傳「11人食物中毒」 衛生局急採檢體送驗