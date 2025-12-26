跨年恐迎強烈冷空氣！颱風論壇打臉「暖冬說」：別早下定論

大陸冷氣團來襲，中央氣象署玉山風口測站26日測得最低溫零下5.5度，玉山北峰甚至出現短暫降雪，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，31日跨年當天可能還會出現強烈冷空氣，不可輕忽。

26日入夜起降雨範圍略縮減，山區仍要留意降雪情況。（圖／翻攝自Facebook@台灣颱風論壇｜天氣特急）

據氣象署26日觀測紀錄，全台當天最低溫紀錄落在南投縣信義鄉玉山風口測站，僅零下5.5度，本島平地最低溫則是新北市石碇區國五S005K測站的10.1度，連江縣南竿鄉馬祖測站也只有7.4度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文表示，目前這波大陸冷氣團25日起由北向南陸續轉冷，雖然日前似乎有「暖冬」之感，但該粉專指出，「起碼過完1月再來討論，冬季現在才打到差不多第3局而已吧，現在就宣告真的太早了」。

該粉專也提到，2016年1月的霸王寒流出現前的那個12月，若以台北氣象站月均溫看，可說是近10年來數一數二熱的12月。更何況，目前預報資料顯示，12月31日跨年後可能真的有1波強烈冷空氣，不應太早做出暖冬的定論。

低溫與水氣配合得宜，玉山北峰26日清晨6時28分起飄下雪花。（圖／中央氣象署提供）

該粉專也在臉書發文稱，此波大陸冷氣團挾豐沛水氣，北部、中部、東部海拔3000公尺以上，且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側的山區，都有下雪或出現雨夾雪的機會。且大陸冷氣團在26日清晨達到最強時刻，將持續影響到27日清晨，各地低溫約12度至15度，呼籲民眾戶外活動務必做好禦寒措施。

