跨年戒備！ 高雄維安升級 動員300人實兵演練

就要跨年了安全最重要高雄市政府昨(29)日晚間動員300人進行實兵演練，模擬跨年的時候，捷運站有歹徒拿利器攻擊旅客，拋擲煙霧彈的情境，而夢時代的舞台觀賞區，也同步疏散民眾，確保安全，市長陳其邁親自視察，強調捷運站疏散很重要，一定要落實跨年相關的維安計畫。

工作人員說：「(模擬)拿出一把短刀，刺殺這名旅客，造成旅客重傷。」一名男子，在捷運站內突然掏出利器，隨機攻擊旅客，緊接著又投擲煙霧彈，模擬恐怖攻擊事件上演，警方手持盾牌使用電擊槍，成功制伏歹徒，捷運站務人員廣播引導民眾疏散，並將傷者帶到救護站，實施急救。

工作人員說：「請現場的朋友們冷靜，警方已經在處理現場，已掌握狀況。」高雄跨年晚會主舞台區，夢時代廣場也同步演練，緊急狀況發生時，大螢幕秀出疏散動線指引，民眾依循方向指標，配合現場工作人員指示，撤離現場，防止踩踏事件上演。

高雄市長陳其邁說：「因應更多的這種不同複合的這種狀況，來做更複雜的一種，因應(狀況)的一些實兵演練，看哪邊有所不足，我們全力地來落實相關的維安計畫。」

因應即將到來的跨年活動，高雄市府全面提升維安等級，包含主舞台、凱旋捷運站，以及百貨公司周邊，夢時代跨年，將出動超過1200名警力，拉高警力部署，29日，實兵演練，確保大場面能控制住，為跨年晚會全面戒備。

