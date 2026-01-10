跨年才宣布引退！日寫真女星藤乃葵癌逝 得年27歲

日本寫真女星藤乃葵（藤乃あおい）於2020年出道，因擁有亮麗外型獲得許多粉絲喜愛。豈料，2025年12月31日在社群平台宣布引退的她，被家屬證實已在5日不敵病魔過世，得年27歲。

藤乃葵擁有亮麗外型。（圖／翻攝自藤乃葵IG）

藤乃葵2023年事業高峰之際，被診斷出罹患罕見的「咽旁間隙腫瘤」，不得不暫停工作接受治療。雖然2024年一度復出，但病情卻不樂觀，最終在2025年底宣布引退，透過親筆手寫信向粉絲們告別。

藤乃葵的母親9日透過IG與X悲痛表示她先前一直努力與病魔奮戰，但已在5日「走完了她的一生」，感謝大家對女兒的照顧。

藤乃葵宣布引退時，曾透過親筆手寫信向粉絲告別，坦言近年健康狀況亮紅燈，原本希望能在IG開直播向粉絲告別，但身體狀況不允許，「說實話，以這種方式引退我非常不甘心，這不是大家所期望的結果。」透露自從2024年7月回老家療養後，病況不斷惡化，「現在的我，其實連撒謊說出『我很好』都做不到。希望你們只記得那個美麗、充滿活力的我，我就已經非常幸福了。」令粉絲們相當不捨。

