跨年才引退！27歲寫真女星驚傳癌逝「遺言曝光」惹鼻酸：我不甘心

記者蔡維歆／綜合報導

日本寫真偶像藤乃葵病逝。(圖／翻攝自X）

日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年才宣布引退，今天（9日）就傳出病逝消息，得年27歲，令人不捨。藤乃葵的母親透過女兒的 X（原推特）帳號悲痛發文，寫下：「藤乃葵雖然一直努力與病魔搏鬥，但已於1月5日盡其天命。生前承蒙各位關照，由衷感謝。」

藤乃葵媽媽證實噩耗。（圖／翻攝自X）

其實藤乃葵在去年12月31日，也就是10天前才發出親筆信，正式從娛樂圈引退。她當時就透露，已經無法說出「我沒事」或者「我很健康」的這種謊話，她在信中坦言身體早已崩潰，「說實話，以這種方式引退我非常不甘心，這不是大家所期望的結果。」更透露自從去年7月回老家療養後，身體不斷惡化，「現在的我，連撒謊說出『我很好』都做不到。每天都在與極限搏鬥，真的隨時發生意外都不奇怪。」

回顧藤乃葵的演藝生涯，2020年出道的她以傲人身材迅速累積人氣，卻在2023年事業高峰之際，診斷出罹患罕見的「咽旁間隙腫瘤」（癌症的一種），不得不暫停工作。儘管2024年8月她曾一度強撐病體復出，但病況顯然不樂觀，最終在2025年底宣告引退。沒想到引退信才剛發表5天，藤乃葵就撒手人寰。



