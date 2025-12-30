跨年捷運到幾點？台北、高雄、台中、桃園跨年捷運管制時間一次看

跨年活動你安排好了嗎？許多人會安排跨年看煙火、聽演唱會、和親友聚會，溫馨歡樂地一起迎向嶄新的2026年。戶外活動到比較晚的緣故，必須關注台北捷運、高雄捷運、台中捷運、桃園機捷營運到幾點，才能順利搭乘返家。那麼北捷、高捷、中捷、機捷跨年夜幾點收班？有何注意事項？跟著Yahoo新聞編輯室一次掌握！

跨年不少人安排好要外出看演唱會、參與跨年晚會，提醒大家要留意捷運收班時間，才不會回不了家哦！（示意圖／Getty Images）

＊營運時間：12月31日上午6時至2026年1月2日凌晨0時，連續42小時不打烊（小碧潭支線、新北投支線除外）。

台北最High新年城2026跨年晚會，12月31日在台北市民廣場登場，碰上台北大巨蛋同時有天后蔡依林跨年演唱會，預估將帶來龐大人流。台北捷運自12月31日上午6時起至2026年1月2日凌晨0時止，將連續42小時不打烊（小碧潭支線、新北投支線除外）；貓空纜車則延長營運至2026年1月1日凌晨2時，視現場人潮至疏運完畢為止。

為疏散人潮，台北捷運鼓勵民眾步行約20分鐘至捷運綠線搭乘，自12月31日晚上10時30分至2026年1月1日上午6時，持電子票證從綠線南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站，可享不限站數當趟車資免費；欲使用單程票者，可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃台，免費領取單程票搭乘。

因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，台北捷運推出松山新店線搭乘優惠。（圖片取自／台北大眾捷運股份有限公司）

此外，為加強疏運，北捷公司也呼籲旅客採「2線進場、3線離場」，進場時利用板南線、淡水信義線進場，散場可選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，避開市政府站和台北101／世貿站候車人潮。旅客可多運用「台北捷運Go」App（iOS下載請點我、Android下載請點我），隨時掌握列車動態，提前到較不擁擠的車廂候車哦！

＊營運時間：高雄捷運延長營運至2026年1月1日凌晨2時；高雄輕軌則延長營運至2026年1月1日凌晨1時30分。

高雄跨年晚會將於12月31日在夢時代登場，為疏散人潮，高雄捷運與輕軌均延長營運時間。12月31日，高雄捷運延長營運至2026年1月1日凌晨2時；高雄輕軌則延長營運時間至2026年1月1日凌晨1時30分。請民眾格外留意，高雄輕軌自12月31日下午5時至2026年1月1日凌晨1時30分，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站不開放旅客上下車。

高雄捷運紅線，自12月31日下午4時30分起，將加密班距至4分鐘，並於2026年1月1日凌晨0時起，啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距計畫。此外，部分列車只行駛至R19楠梓科技園區站，往R20後勁站以北旅客，務必配合於R19楠梓科技園區站換車。若想參與跨年活動，高捷公司建議民眾可搭乘捷運至R6凱旋站，由三號出口步行前往夢時代。

＊營運時間：12月31日上午6時至2025年1月1日凌晨2時。

2026台中最強跨年夜將於12月31日晚間在水湳中央公園登場，五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱會也在洲際棒球場開唱，圓滿戶外劇場更是同步舉辦跨年音樂會「FOREVER YOUNG 2526'」，熱鬧滾滾。

為疏運跨年晚會人潮，台中市政府規畫兩條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站、松竹站發車。往會場接駁車發車時間為12月31日下午5時30分至晚上11時，回程則自12月31日晚上10時至2026年1月1日凌晨1時30分，班距約10到15分鐘一班，坐滿或時間到即發車。

而為配合跨年晚會接駁，台中捷運營運時間，也將延長至2026年1月1日凌晨2時。中捷公司指出，跨年當日將分階段調整班距，12月31日白天維持平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段班距為9分鐘；自晚上7時起，因應跨年活動，原離峰班距會縮短至6.5分鐘。

＊營運時間：12月31日上午6時至2026年1月1日晚上11時，普通車連續41小時不打烊，直達車維持原時刻表運行。

2026桃園ON AIR跨年晚會12月31日在樂天桃園棒球場、亞洲矽谷IOT戶外廣場登場，同時也規畫了「跨年夜貓子美食市集」，讓民眾享受跨年氛圍之外，也能填飽肚子。為疏散大批人潮，桃園捷運公司跨年期間延長營運時間，自12月31日上午6時至2026年1月1日晚上11時，普通車連續營運41小時不打烊，直達車則維持原時刻表運行（詳細站別請參考路網圖）。

如果不想人擠人，建議讀者朋友可以善用升級版「i搭桃捷」App（iOS下載請點我、Android下載請點我），了解各車廂擁擠程度，從綠色的「舒適」到紫色的「擁擠」都能一目了然。

值得注意的是，12月31日下午4時後，桃園機場捷運全線不開放自行車進站；且A19站及桃園會展中心YouBike會在12月31日下午3時至2026年1月1日清晨5時暫停營運，請民眾預先做好安排，以免撲空囉！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

