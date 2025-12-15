「跨年排特休」遭拒！他訴苦竟被譙爆：我們怎麼辦？

記者高珞曦／綜合報導

跨年、元旦即將到來，許多民眾陸續安排出遊計畫，服務業也將迎來工作高峰，但有民眾苦惱，他想在12月31日排休，卻被店長告知當天禁休，還有不少網友指出，如果想在跨年休假，不如直接跳槽。

有民眾苦惱12月31日跨年當天被要求禁休，有網友認為服務業若在跨年休假，顧客就會沒地方去。（示意圖／取自Unsplash）

該民眾在Threads發文透露，他原在12月30日、31日有事，因此安排特休假期，沒想到店長拒絕休假請求，並表示「31日全店禁休」，這讓該民眾頗感困擾，「有誰可以跟我說一下為什麼不能用特休」？

貼文吸引2派網友唇槍舌戰，一派留言指出，服務業從業者應該避免在跨年期間休假，「如果所有的服務業、餐飲業或是娛樂行業，跨年全部都休息，那大家跨年要去哪裡」、「當然可以休，但還是建議你換工作，每個工作都有淡旺季」、「要特休什麼特別假日的，真的不要做餐飲、服務業」。

同時，也有另一派認為，即使是跨年，勞工也應有權利安排休假日期，「跨年通常都是平常的兩倍忙，我不能用特休就算了還領一樣的薪水然後忙翻天，勞權悲歌」、「台灣的慣老闆只會議假，而不會議價」、「服務業假日沒人上班那是公司的問題，奧客多是台灣社會的問題」。

另據《勞動基準法》第38條規定，勞工可以排定特別休假期日，「但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」，同法第39條則規範，若雇主要求勞工在例假、休息日工作，「雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給。因季節性關係有趕工必要，經勞工或工會同意照常工作者，亦同」。

