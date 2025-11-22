跨年提案！高雄萬豪邀實力派天后獻唱 美食＋抽獎＋煙火一站滿足

「迎光翱翔跨年住房專案」，經典客房每房每晚8888元起，稅及服務費另計，享跨年派對入場資格及翌日豐盛自助早餐。(高雄萬豪酒店提供)

再過1個多月即將即接跨年，高雄萬豪酒店將於12月31日晚間盛大舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，現場將邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀接力開唱，活動當晚更結合豪禮抽獎、美食饗宴與義大煙火直播，以音樂、煙火與美食饗宴和抽獎，打造一場集視覺、聽覺與味覺於一體的華麗慶典，陪伴賓客歡度跨年夜。

「迎光翱翔2026跨年派對」現場規劃豐富活動與多重驚喜，包含林凡、林芯儀兩位歌后輪番Live演出、超值豪禮抽獎活動，以及義大999秒藍色流星雨煙火直播，讓每位參與者都能沉浸於難忘的跨年時光。高雄萬豪酒店特別準備多達17項超值好禮，包括住宿券、餐飲禮券、精緻禮盒與休閒中心體驗券等，將在倒數前夕陸續抽出幸運得主，為跨年活動增添期待與驚喜。

「迎光翱翔2026跨年派對」邀請有「療癒天后」美稱的實力派歌手林凡LIVE演出。(高雄萬豪酒店提供

「迎光翱翔2026跨年派對」邀請「億萬歌姬」林芯儀現場獻唱帶動氣氛。(高雄萬豪酒店提供)

「迎光翱翔2026跨年派對」提供豐盛Buffet餐點及飲品暢飲，讓賓客以美味佳餚送舊迎新。。(高雄萬豪酒店提供)

「迎光翱翔2026跨年派對」將在挑高11米的宴會廳舉行，於1100吋的巨幅LED螢幕即時轉播義大世界長達999秒的跨年高空煙火秀。(高雄萬豪酒店提供)

現場自晚間9點至11點供應豐盛的自助饗宴，以主廚精選的海陸珍饈與細緻甜點滿足味蕾；另設有精選酒水販售區，提供調酒與啤酒，讓賓客以美酒佳餚送舊迎新。業者透露跨年派對除了澎湃的Buffet外，圓桌區域更提供豪華桌菜服務，讓貴賓在佳餚饗宴中盡享尊榮氛圍，適合親友包桌一起High。有興趣的民眾可上酒店官網「線上購物」訂購。

此外，高雄萬豪酒店也推出「迎光翱翔跨年住房專案」，經典客房每房每晚8888元，家庭客房每房每晚12,000元，上述價格稅及服務費另計，可享跨年派對入場資格及翌日豐盛自助早餐，住宿期間皆可免費使用高空健身房、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

