跨年搭車不尷尬！北捷詢問處可索取「這2小物」 一票人驚呆：貼心服務
生活中心／王文承報導
跨年即將到來，年底許多人為迎接新的一年會舉辦聚會。若有乘客酒醉或在捷運上身體不適想嘔吐，可以向捷運詢問處索取「嘔吐袋」，以維持車廂乾淨舒適；若不慎嘔吐，也可立即通知站務人員協助處理。
跨年北捷詢問處可取2小物 一票人喊貼心
台北捷運在官方臉書粉專發文表示，年節將至，「嘔吐袋」是維持乾淨舒適搭車環境的小幫手。若身體不適，搭乘大眾運輸時可以隨身攜帶塑膠袋，或就近向詢問處索取。北捷指出，若不小心在車站或車廂內嘔吐，請立即通知車站人員，或按壓車廂對講機，清潔人員將立刻前往協助。
除了嘔吐袋外，自今年7月起，北捷全線車站詢問處也提供女性生理用品。旅客若在捷運系統內臨時需要，可向詢問處人員索取一片應急使用的衛生棉；北捷也呼籲大家珍惜物品，將資源留給真正有需要的人。
另外，捷運系統全線車站廁所均設有衛生棉販賣機，投幣10元即可購買2片，有需要的旅客亦可多加利用。貼文曝光後，掀起網友熱議，「還記得多年前尾牙後同事在捷運上吐」、「有一次聚餐，喝了很多紅酒、高梁，搭捷運回家時，在車廂裡面忍著吐意，到站起身行走時，已經滿到喉嚨，幸好即時衝到捷運廁所的馬桶狂吐」、「貼心的服務」。
更多三立新聞網報導
台美關稅協議談判倒數 龔明鑫再次強調：有信心調降且不疊加
減班休息統計人數出爐！勞動部曝補貼申請方式 每月可領1.7萬
同事大一輪以上！00後嘆「職場像黑白」好孤單 一票人揭好處：根本天堂
好心變困擾？台旅客赴日退房整理乾淨 房務、業者曝原因：不如做1事
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 2 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 13 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 2 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 14 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 21 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」
即時中心／林韋慈報導19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，也在29日凌晨在臉書許親自透露內幕，表示自己並非主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇表示，陳揮文在民進黨執政的十年間，從未少過批評，但節目始終未受影響；如今國民黨主席鄭麗文剛上任，陳便被換掉，他暗示此事可能與陳近期批評鄭麗文「親共」的言論有關。民視 ・ 1 天前