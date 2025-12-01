跨年搭車不尷尬！北捷詢問處可索取「這2小物」 一票人驚呆：貼心服務

生活中心／王文承報導

跨年即將到來，年底許多人為迎接新的一年會舉辦聚會，若有乘客酒醉或在捷運上身體不適想嘔吐，可以向捷運詢問處索取「嘔吐袋」。（圖／資料照）

跨年即將到來，年底許多人為迎接新的一年會舉辦聚會。若有乘客酒醉或在捷運上身體不適想嘔吐，可以向捷運詢問處索取「嘔吐袋」，以維持車廂乾淨舒適；若不慎嘔吐，也可立即通知站務人員協助處理。

跨年北捷詢問處可取2小物 一票人喊貼心



台北捷運在官方臉書粉專發文表示，年節將至，「嘔吐袋」是維持乾淨舒適搭車環境的小幫手。若身體不適，搭乘大眾運輸時可以隨身攜帶塑膠袋，或就近向詢問處索取。北捷指出，若不小心在車站或車廂內嘔吐，請立即通知車站人員，或按壓車廂對講機，清潔人員將立刻前往協助。

除了嘔吐袋外，自今年7月起，北捷全線車站詢問處也提供女性生理用品。旅客若在捷運系統內臨時需要，可向詢問處人員索取一片應急使用的衛生棉；北捷也呼籲大家珍惜物品，將資源留給真正有需要的人。

另外，捷運系統全線車站廁所均設有衛生棉販賣機，投幣10元即可購買2片，有需要的旅客亦可多加利用。貼文曝光後，掀起網友熱議，「還記得多年前尾牙後同事在捷運上吐」、「有一次聚餐，喝了很多紅酒、高梁，搭捷運回家時，在車廂裡面忍著吐意，到站起身行走時，已經滿到喉嚨，幸好即時衝到捷運廁所的馬桶狂吐」、「貼心的服務」。

