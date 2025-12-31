跨年搶搭包機！180多人台中直飛曼谷 泰籍旅客遊台灣 感受101煙火

跨年搶搭包機 180多人台中直飛曼谷感受昭披耶河岸煙火(圖／泰國觀光局提供)

台中國際機場於2025年底跨年當日迎來大批旅客，其中一團超過180人的包機團隊正準備前往泰國曼谷跨年。這趟由台中一家旅行社與泰獅航空合作的直飛曼谷包機，不僅讓台灣旅客能在昭披耶河畔欣賞長達20分鐘的無人機光影與煙火秀，同時也來一批泰國遊客，到台灣體驗台北101煙火。這種雙向包機，促進兩地旅遊交流，也為跨年假期增添國際觀光動能。

跨年當天上午，台中國際機場大廳擠滿了等待辦理登機手續的遊客，其中一個180多人的包機團正準備飛往泰國曼谷跨年。有旅客表示，選擇飛往曼谷是為了體驗不同的異國風情和煙火，同時也想了解近年來泰國的發展變化。

跨年搶搭包機 180多人台中直飛曼谷跨年(圖／TVBS)

這趟包機旅程的一大亮點是在跨年夜晚，於昭披耶河岸邊欣賞長達20分鐘、壯觀的無人機光影與煙火秀。旅客們將在這條歷史悠久的水道旁，感受璀璨奪目的煙火聲光秀來迎接新年。

此次活動是由台中華府旅遊集團與泰獅航空合作，安排台中直飛曼谷的包機服務，讓台中地區旅客省去北上桃園的轉乘時間和車費。有旅客提到，包機加上自由行的方式，五天行程費用大約1萬多元，相當划算。

跨年包機曼谷直飛台中 泰籍遊客赴台北賞101煙火 再往南玩回台中 (圖／TVBS)

值得注意的是，這架飛機在抵達台中前，已經在曼谷接載了滿機的泰國旅客。這些泰國遊客同樣搭乘包機來台灣跨年，中午前抵達台中後驅車北上，計劃先到龍山寺參拜，再前往台北參加跨年活動，體驗101煙火。

泰國遊客的五天行程從台北開始往南走，包括參觀九份、桃園，然後回到中部的日月潭和台中審計新村。這種雙向包機安排不僅促進了人流往返，也為跨年假期增添了豐富的國際觀光動能。

