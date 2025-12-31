跨年收明牌 1月科技股雙利多加持12檔

財經中心／廖珪如報導

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,000點關卡，達到29,009.91點；2025年大漲5,928.5點封關好風光。

寬鬆預期與市場焦點回溫

隨著美國聯準會（Fed）完成 12 月降息，市場對 2026 年貨幣政策維持相對寬鬆的預期升溫，資金風險偏好回溫，科技與高股息族群重新成為投資焦點。投顧法人指出，Fed 在降息後仍釋出「短期內維持政策利率區間不變」的訊號，但美國公債殖利率下滑，顯示市場已提前反映未來降息空間，為股市提供中期支撐。

CES與台積電法說會



法人同時關注 1 月兩大關鍵事件，包括 CES 2026 消費電子展以及晶圓代工龍頭台積電的法說會。CES 將於 1 月初在拉斯維加斯登場，AI 應用從雲端擴散至 PC、手機、汽車與工業設備的趨勢明確，「AI Everywhere」與具身智慧（Embodied AI）被視為本屆展會主軸，相關供應鏈有望再度成為市場焦點。台積電預計於 1 月15日召開法說會，法人認為，從近期營收表現與全球 AI 投資動能觀察，管理層對先進製程與 AI 相關需求的看法，將成為市場評估 2025 年後半至 2026 年科技景氣的重要指標。

2026年選股策略與1月名單



在選股策略上，法人建議以 AI 供應鏈、電源與電力、記憶體、低軌衛星及金融壽險為主要布局方向。AI 相關族群受惠於資本支出循環延續，涵蓋晶圓代工、IC 設計、封測、設備與關鍵零組件。1 月選股名單包括 台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、萬潤（6187）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、文曄（3036）、貿聯-KY（3665）與 台光電（2383）。

