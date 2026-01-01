跨年散場人潮湧動 中壢警助走失女童返家

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

2026桃園ON AIR跨年晚會圓滿落幕，但散場時人潮湧動，稍有不慎便可能與家人走散。會場機動派出所於今（1）日淩晨接獲一位心急的女子報案，說散場時和她的外甥女被人潮沖散了，走失地點在3壘區域3樓看台及2樓看台附近，中壢警分局立即通報勤務群組，順利在20分鐘內找回女童，結束這場驚魂記。

警方指出，這位女子帶著3名孩子參加跨年活動，但因散場時人潮過於密集，和就讀國小二年級的外甥女，不慎被人流沖散。女童一路走到領航南路三段180巷口被義交發現，並即刻回報勤務群組。中壢派出所警員潘張玉辰立即趕赴現場協助，見女童神情緊張、鞋子沾滿泥濘，且夜間氣溫偏低，立即脫下自己的外套披在女童身上，細心安撫情緒，並聯繫巡邏車前來載送。回到機動派出所後，女子對警方及義交的即時協助頻頻道謝，表示真的很感謝警察的幫忙。

廣告 廣告

中壢警分局長林鼎泰提醒，新年期間參與大型活動或前往人潮聚集場合，家長務必隨時留意孩童動向，避免因人流擁擠發生走失情形，如遇緊急狀況，可立即向現場警力或撥打110請求協助。

中壢派出所警員協助女童返家（中壢警分局提供）