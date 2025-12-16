跨年敲鐘祈福 府城隍廟古鐘迎賓

跨年敲鐘祈福活動台灣府城隍廟拿出一百九十六年歷史的道光弁鐘。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南跨年敲鐘祈福活動今年邁入第七年，今年記者會訂十二月二十二日選在三百多年歷史的台灣府城隍廟舉行，廟方以一只一九百九十七年歷史的古鐘迎賓，並由市長黃偉哲親自敲響，號召全市宮廟共同參與。

由台南市民宿文化發展協會以及各宗教團體發起的這項活動，強調以鐘聲迎接新年，邀請大台南地區各宗教團體共同參與，一起為這座城市帶來祥和與祝福，透過更親近、輕鬆的方式，拉近大家與宗教場域的距離，無論是在地居民或外地遊客，都能感受到台南文化的溫度，也延續廟宇「交陪境」守護地方的精神。

「二０二六台南跨年敲鐘祈福」活動，目前巳有約一百間宮廟報名參加，而活動記者會選定在台灣府城隍廟舉行，主委郭榮哲特從文物館中搬出這只珍藏的道光弁鐘供市長以及民眾敲鐘祈福，迎接一一五年元旦的到來。

郭榮哲表示，這只古鐘原先廟方紀錄的年代是清乾隆戊子年（一七六八年），但後來跟文史專家仔細勘查研究並再三查證之後，年代更正為道光八年（一八二九），一樣也是戊子年，為何前後相差六十一年？郭榮哲認為是過去勘校之誤，文史講究證據，不能用「道聽途說」或「傳說」來呼攏帶過，知錯能改、善莫大焉。

這只迄今一百九十六年的弁鐘，除十二月二十二日之外，十二月三十一日夜晚十一時十五分起的子時，也就是跨年夜，廟開不夜，也開放供一般市民敲響，為自己和家人祈福，來參加敲鐘祈福活動的民眾都可獲得廟方致贈的小算盤限量紀念品。

道光老鐘外型小巧精細，原於春秋兩祭時「前鐘後鼓」以恭迎神轎及達官顯要到來，上頭刻有捐贈者「李定」字樣，目前珍藏於台灣府城隍廟文物館中。