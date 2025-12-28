跨年日落、日出時間出爐！2026本島第一道曙光在恆春 全台44場活動一覽

記者蔣季容／台北報導

元旦日出時間出爐。（圖／氣象署提供）

2025年即將結束，你準備好迎接2026年第一道曙光了嗎？中央氣象署表示，明年元旦離島最早日出是清晨6時33分在台東縣蘭嶼，本島平地則是6時35分在恆春龍坑。不過受到東北季風影響，雲層較厚，因此要看見日出曙光機率不高。

氣象署指出，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。至於離島最早日出在台東蘭嶼；本島平地則是在屏東恆春的龍坑。

跨年日落時間出爐。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早（或日沒會延後）。

氣象署提到，在日出之前或日沒之後，太陽在地平線之下的部分時間，天空常會呈現迷人的曙光與暮光，這時地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光（twilight）。

氣象署強調，該表景點例舉提供，台灣尚有許多優美的觀賞日出日沒地點，可參考表中鄰近景點提前數分鐘前往觀看。

另外，交通部觀光署特別彙整國家風景區、主題樂園及各個縣市政府等44個特色活動，從都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，一次帶給遊客不同風格的跨年體驗，觀光署並以「北、中、南、東、離島」精選活動，邀請全國民眾跟著旅遊地圖，一起迎接嶄新的2026年。

北部

多次獲得國際媒體及OTA評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城-2026跨年晚會」，此活動已經有30年歷史，每年12月31日在台北市民廣場展開，由國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻搭配萬眾矚目的台北101煙火秀，邀請現場民眾共同倒數迎接新的一年。今年跨年多元舞台將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞台周邊。

北部跨年活動。（圖／觀光署提供）

北部跨年活動。（圖／觀光署提供）

中部

「2026日月潭跨年晚會『潭然心動』」將於12月31日晚間於水社碼頭熱鬧登場，今年也推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，湖光倒影與煙火相互輝映，打造日月潭特有的跨年視覺饗宴。晚會將由在地團隊熱情演出，包括曼輝舞蹈團、極限火舞團等多組表演者，以富含在地文化特色的節目陪伴民眾度過2025的最後一夜。跨年倒數後，日月潭夜空將綻放璀璨煙火，為旅客帶來最浪漫的湖畔跨年體驗，隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出，迎接新年第一道曙光。

中部跨年活動。（圖／觀光署提供）

中部跨年活動。（圖／觀光署提供）

南部

在2025年最後一日參加「賞太平2025一抹紅霞」，遠眺嘉南平原及台灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎2026新年。同時在隔天可參加以古典音樂為主軸、號稱最有氣質的音樂會活動「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台盛大舉行，音樂會以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞台，邀請民眾一同欣賞管弦樂團、在地原住民音樂、歌聲和舞蹈，當晨曦越過山巒、音樂隨風流動，旅客可在壯麗景致與悠揚樂聲中迎來元旦第一道晨曦，是阿里山最具代表性的迎曙光儀式。

南部跨年活動。（圖／觀光署提供）

南部跨年活動。（圖／觀光署提供）

東部

民眾可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等多項精緻體驗，還有特別值得推薦的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點活動，營造最浪漫的跨年氛圍。活動需事先預約報名，邀請民眾把握機會，一起在閃耀星光與海洋包圍中迎接嶄新的2026年。

東部跨年活動。（圖／觀光署提供）

離島

「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」特邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團、馬祖好聲音歌唱比賽小小歌手，共同與鄉親、遊客跨年迎新，歡喜迎接嶄新的2026年。此外，「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」將於元旦清晨登場，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。遊客們藉晨曦的加持健行下山，途經在寒風中守護居民的北高守備大隊營區、曾做為警戒哨的莒光堡及綠意盎然的山壁。在戰地風情、閩東聚落、無敵海景美景陪伴下迎接新的一年。

離島跨年活動。（圖／觀光署提供）

