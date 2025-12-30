跨年日韓藝人到 市長美食招待

新生代男團ALL(H)OURS前來台南參加跨年晚會，特地舉辦見面會，市長黃偉哲準備台南美食款待。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

貴賓駕到！日本全能天后「鈴木愛理」、新生代男團ALL(H)OURS等兩組藝人風塵僕僕抵達台南，隨即馬不停蹄，三十日晚間舉辦記者會，熱情的以中文邀請眾粉絲們，三十一日相約台南跨年。

首次來台南跨年表演，藝人們紛紛表示興奮又期待，也讓跨年演唱會未演先轟動，市長黃偉哲感謝藝人們不遠千里而來演出，特地精心準備滿桌特色水果、果乾等農特產和不可或缺的珍奶、果汁，讓其享用，讓他們在緊湊行程中，大為滿足。

廣告 廣告

鈴木愛理首度來到台南，為做好充足準備，二十九日就前來，愛拍照的她，特地邊走邊拍，並＠「台南感性」，記錄台南的美食和街景。黃偉哲準備台南水果、果乾，讓愛吃甜食的鈴木愛理愛不釋手，並展現台語「蓋好吃」、「愛理愛你」，深深擄獲歌迷的心。

ALL(H)OURS則準備在台南拍攝團綜，拍攝美食和台南的各項迷人特色，也相當興奮和期待和歌迷相見，希望所有人在跨年晚會時，能和他們一起嗨！晚間彩排時，市府也貼心準備許多台南零食，讓他們可以解饞。

黃偉哲表示，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，創各縣市跨年活動，邀請知名韓星表演潮流，開創城市品牌與口碑。市府指出，今年三場大型演唱會都有外國藝人表演，耶誕跨年系列活動除已連續六年邀請韓星、連續四年邀請日本知名藝人登台。若時間允許，歡迎藝人們規劃台南之旅，好好體驗、享受亞洲最佳旅行地及亞洲十大街頭美食城市的台南！