跨年春節遊泰必看！Bolt推出跨國回饋機制 「購物一級戰區」50%折扣

記者李育道／台北報導

年底旅遊旺季來臨，歐洲知名叫車平台Bolt看準台灣旅客前往泰國的熱潮，攜手泰國觀光局（TAT）與ONESIAM暹羅商圈，推出《ONESIAM Global x Bolt x TAT》專屬活動。（圖／Bolt提供）

年底旅遊旺季來臨，歐洲知名叫車平台Bolt看準台灣旅客前往泰國的熱潮，攜手泰國觀光局（TAT）與ONESIAM暹羅商圈，推出《ONESIAM Global x Bolt x TAT》專屬活動，提供即日起至2026年3月31日的多重交通與購物優惠，讓台灣旅客在曼谷的移動與購物體驗更便利且實惠。

泰國觀光局統計，台灣赴泰旅遊人次於2024年突破100萬，高達七成為自由行旅客。因自由行行程彈性高，交通工具需求相對提升，也促使叫車平台成為旅遊過程中不可或缺的服務之一，Bolt因此將目標鎖定自由行族群與泰國知名的ONESIAM暹羅商圈展開合作。

Bolt表示「ONESIAM Global x Bolt x TAT」活動聚焦於曼谷市中心的ONESIAM商圈，包括多數台灣旅客熟悉的Siam Paragon（暹羅百麗宮）、Siam Center（暹羅中心）以及ICONSIAM（暹羅天地）而這些地點皆為台灣遊客在曼谷旅遊、購物與用餐時的重要據點。

Bolt表示，台灣遊客只需申請ONESIAM全球遊客卡（ONESIAM Global Tourist Card），即可享有三大優惠，包含遊客專屬乘車金，Bolt新用戶前往上述商場可享50%折扣（最高折抵 100 泰銖），現有用戶亦享 30% 折扣。指定商戶消費滿2,500泰銖，除可獲得Siam禮品卡或精美禮品外，還可額外獲得5張乘車優惠券，適用於從暹羅百麗宮 (Siam Paragon)、ICONSIAM 等指定商場出發，前往飯店或機場的行程，單趟最高折抵100泰銖，以及「跨國回饋」機制，台灣旅客在泰國完成指定活動後，將可獲得可在台灣使用的Bolt乘車優惠碼（最高折抵50元新台幣）。

