跨年春節防災不打烊 桃園消防強化瓦斯與用火用電安全宣導

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】跨年、春節假期將至，民眾聚會與外出用餐頻繁，為防範公共安全事件發生，桃園市政府消防局啟動節慶防災專案，針對元旦跨年夜常聚集的夜店、KTV等公共場所，以及春節期間闔家團圓常前往的餐飲業者，加強用火、用電與瓦斯安全管理查察與宣導，提醒業者落實防災及應變作為，守護市民平安過節。

桃園市政府消防局針對轄區元旦跨年常去之夜店等公共場所加強用火、用電及瓦斯安全管理查察及宣導。（記者翻攝）

消防局指出，近期發生的瓦斯公安事故，多因使用疏失或設備老舊所致，呼籲民眾平時應選用符合國家標準的瓦斯桶、調整器及配管設備，並加裝防止脫落裝置，固定瓦斯桶避免傾倒，定期檢查管線是否有鬆動、龜裂或破損情形，才能及早預警、防範意外。

使用瓦斯要注意「人離火熄」及保持通風良好的環境。（記者翻攝）

消防局也提醒，用瓦斯時務必落實「人離火熄」，並保持室內通風良好；自行更換瓦斯桶時，須依序「先關閉總開關、拆除調整器、更換新瓦斯桶，最後測試是否漏氣後再點火」。民眾訂購瓦斯應選擇具合格技術人員的業者，並建議簽訂定型化契約，降低消費糾紛風險。另在寒流來襲期間使用燃氣熱水器時，切勿緊閉門窗，務必保持通風，以避免一氧化碳中毒。

桃園市政府消防局長龔永信表示，「預防重於救災」，在跨年及春節用火用電高峰期，無論業者或民眾都應時刻提高警覺，確實做好安全管理與設備維護。若發現瓦斯外洩，應牢記「禁火、關氣、推窗、離開並撥打119」四步驟；若不幸遇到爆炸，第一時間應立即趴下臥倒、背向爆炸點、雙手保護頭部，待確認無掉落物後迅速離開現場，以降低傷害、確保自身與公共安全。

