跨年晚會估湧20萬 北市衛生局部署8站醫護站、9輛救護車

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2026台北最high新年城跨年晚會將於12月31日晚間7時在市府前廣場登場，預估將吸引約20萬人潮聚集。為確保活動期間市民與遊客的健康與安全，台北市政府衛生局已完成整體醫護與緊急救護量能整備，全面強化重大突發事件與大量傷病患的應變能力。

衛生局指出，跨年晚會期間的醫護整備已全面就緒，將全力守護活動安全。（圖／北市府提供）

衛生局表示，本次跨年活動已規劃設置8處醫護站，並調度9輛救護車負責後送醫療支援，同時在市府1樓東區大廳設立傷病患留觀區，提供即時且適切的醫療處置，確保突發狀況能迅速應對。

除固定醫護站外，衛生局也增派4組機動巡檢救護人力，救護人員隨身攜帶必要醫療衛材，於市府周邊場域進行徒步巡視，一旦發現民眾有醫療需求，將立即處置，必要時協助送往鄰近醫護站持續治療。

在整體應變規劃上，衛生局已事前盤點救護車支援量能，確保突發事件發生時可即時投入後送作業，同時充實緊急醫療救護物資，避免處置傷病患時出現衛材不足情形。此外，也已預先規劃大量傷病患集結處，並與急救責任醫院完成聯繫，相關醫療人員皆已待命，必要時可立即啟動大量傷病患應變機制，爭取黃金救援時間。

衛生局指出，跨年晚會期間的醫護整備已全面就緒，將全力守護活動安全，讓市民朋友安心參與、平安返家，共同迎接嶄新的2026年，並祝福大家新年快樂。

