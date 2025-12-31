跨年晚會前夕視察周邊維安 蔣萬安：全面啟動維安措施、守護民眾安全

臺北市長蔣萬安今（31）日於跨年活動登場前夕，前往舞台周邊實地視察。（圖／取自台北市政府網站）

臺北市長蔣萬安今（31）日於跨年活動登場前夕，前往舞台周邊實地視察。他表示，確保民眾安全是市府最重要的使命，透過現地查核，逐一確認各項安全措施在活動開始前全面到位，全力守護市民安心迎接新年。

蔣萬安指出，本次跨年活動共啟動13項維安措施，包含偵爆犬巡檢、身分查驗、無人機偵控、科技偵搜、車阻設置及特勤警力進駐等，同時整合警察、消防及民力，共計3,014人投入現場執勤，針對市府及臺北101周邊進行重點部署，全面提升安全防護層級。

此外，北市府也盤點爆裂物威脅、隨機攻擊及人潮踩踏等潛在風險，事前完成多次演練與沙盤推演，並於周邊設置8處緊急醫護站，一旦有突發狀況，可立即投入醫療救援。

蔣萬安強調，活動期間各單位務必提高警覺、堅守崗位，絕不鬆懈，確保所有參與跨年的民眾安全無虞。

北市府指出，蔣萬安視察過程中，聽取信義分局沿線說明維安布署與設備配置，並與警方共同執行安檢作業、配合偵爆犬進行舞台安全檢查；衛生局向蔣萬安報告醫護站配置情況，環保局則說明流動廁所及清潔維運規劃，確保活動期間環境整潔、動線順暢。

