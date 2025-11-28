跨年晚會卡司 蔣萬安：12月還有彩蛋公布

▲史努比家族台北街頭現身，台北市長蔣萬安宣布台北冬季三大活動啟動。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今(28)日晚間出席由觀光傳播局舉辦的「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，正式宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「臺北最 High 新年城—2026 跨年晚會」全面啟動！蔣萬安致詞時強調，這是市府首次將三個年度慶典活動聯合亮相，將為市民朋友及國內外旅客帶來前所未有的節慶體驗。

蔣萬安率領安芝儇、U:NUS為活動揭開序幕，蔣萬安表示，隨著天氣轉涼，台北市逐漸瀰漫濃厚的耶誕氛圍。特別感謝信義區百貨企業夥伴的共同努力，在新光三越前矗立一棵高達20公尺的銀白色巨型聖誕樹，搭配動態聖誕火車，打造全台獨有的聖誕場景。此外，今年的活動也特別結合了知名IP角色Snoopy及其夥伴，讓這些可愛的角色走進台北的城市地標，為各個角落增添童趣與歡樂。

蔣萬安也提到，由自來水處舉辦多年的「公館聖誕季」也將同步結合Snoopy系列氣偶、玩偶及燈飾，邀請大小朋友一同前來感受溫馨耶誕；而備受矚目的「臺北最 High 新年城—2026 跨年晚會」則規劃了堅強的表演陣容，更多精彩的「彩蛋」卡司將在12月份陸續公布。蔣萬安歡迎所有期待跨年活動的朋友，屆時能一起欣賞精彩表演，並在市府廣場前共同倒數，欣賞絢爛的101煙火秀。

蔣萬安強調，這一次台北市政府結合百貨以及商圈，針對普發現金推出加碼獎項包括台積電股票、1000萬元紅包、電動汽車、NBA賽事雙人來回機票，歡迎大家盡情來臺北消費。每一筆消費只要滿200元，就有抽獎的機會。

北市觀傳局指出，今年台北首度與 PEANUTS™ 漫畫家族合作並串聯三大冬季活動，用璀璨燈飾及限定裝置，打造充滿童趣的奇幻城市奇境，讓這些廣受喜愛的角色與市民一同迎接耶誕與嶄新的一年。這也是6座氣偶第一次在台北現身，以台北城市意象為背景，融合台北101等經典地標，讓民眾展開一場台北市之旅。

▲韓籍啦啦隊安芝儇擔任繽紛耶誕玩台北宣傳大使。（圖／記者朱永強攝影）

