跨年晚會大型活動將登場 高雄市政府全面提升維安等級

陳其邁表示高雄市政府全面提升維安等級，務必讓跨年等大型活動確保人身安全跟公共場所安全。 圖：高雄市教育局／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 日前台北捷運發生隨機砍人事件，高雄也收到類似恐攻威脅，跨年晚會大型活動即將到來，相關反恐維安措施應如何辦理?市長陳其邁今(24)日市政會議前受訪表示，高雄市政府全面提升維安等級，包括人潮較多相關的活動，除了加派警力、提高見警率，那也要求能夠迅速的即時通報，加強機關間的聯繫，務必要讓整個跨年等大型活動，確保人身的安全跟公共場所安全都能夠落實。

陳其邁指出，事實上針對這些大型活動，包括去年8月也曾經針對像世運主場館等大型演唱會的活動，跟國土安全辦公室合作，來進行相關的包括恐攻，或者是這種大型的維安事件的相關演練；今年跨年部分，警察局除全面提升警力的部署，以及利用優勢警力即時通報、區域聯防等相關的機制，來確保整個活動能夠順利的進行。那詳細的相關規劃，分別會在23日跟29日來做兵棋推演跟實兵演練。

警察局長林炎田表示，高雄市針對所有的不管大型活動也好、演唱會活動，都有很好的基礎，市長所提過的整個安全演練，包括配合主辦單位的相關安全工作，事實上針對115年的跨年，市長也多次指示，我們也在12月8日、16日分別向市長提報今年相關跨年的安全維護工作，所有的媒體也都可以看到，我們昨天早上在警察局就召開警衛跟協調會議，從整個任務分工、情境模擬跟處置案，交付所有的幹部知道、知悉如何應處。

林炎田說，昨天下午兩點，在夢時代廣場也舉辦兩項，類似台北1219事件的處置案，一個就是在大型活動場所，民眾持械滋擾的一個演練，另一個就是在捷運凱旋站的捷運走道發生拋擲煙霧彈及持械傷人的事件，兩者情境貼合最近時事的演練；最主要的作為就是從地面的蒐證，再到最高點的蒐證，昨天更使用了空拍機，媒體都可以看到360 度環視整個會場的安全警戒。

他說，在今年的跨年有兩個區塊，在夢時代，最主要我們分成三個：在主舞台放給轄區的前鎮分局；煙火區、落焰區是給新興分局；在凱旋捷運站的周邊疏導請鳳山分局，事實上這個作為，我們從去年就開始這樣子做；今年在夢時代廣場，預計總共動員警民力1,206人次，我們有信心、有能力來處置這個安全。另外，在大樹的義大世界廣場另外一個勤務，我們也部署了363位，相信這兩場一定會來確保民眾的安全。

林炎田表示最主要要報告兩點，在整個所有的勤務部署，都會配合新聞局、交通局來做事先相關的活動宣導、交通應處的作為，現場除了剛剛講的勤務部署，我們採取三個原則：一個是報案快，第二個到場快，第三個處置快；前天晚上左營高鐵站的這個李性犯嫌惡作劇的有炸彈客這樣的行為，我們充分展現無預警的演練，也在三小時之內到台南去把他查緝到案。

他最後表示，針對最近這些不法的，在網路的不管你有實質的暴力行為，或是網路的這訊息不法產生公眾危害的，我們就是兩個：一個從嚴，一個從速，來追辦到底，確保我們高雄的整體治安穩健。

