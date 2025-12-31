跨年晚會將登場！北市啟動13項維安措施、包包須安檢

台北市跨年晚會即將登場，民眾排隊入場等待安檢。 圖：周煊惠 / 攝

台北市跨年晚會今（31日）晚登場，因應19日北捷發生隨機攻擊案，跨年晚會維安規格全面升級，出動1300名警力、20名特勤人員，另警方也會以金屬探測器查驗民眾的包包。台北市長蔣萬安下午前往視察維安部署，而今晚跨年晚會啟動13項維安措施，也嚴禁攜帶違禁物品入場。

蔣萬安表示，今天北市府啟動跨年相關維安工作，確定所有安全部署都一切到位、落實，另今年也啟動13項維安措施，包括出動偵爆犬、身分查證、無人機監控、數位科技蒐證車組及特勤警力進駐，這次同時結合警消及民力，共動員3014人投入執勤，特別針對北市府、台北101周邊執行重點部署。

蔣萬安指出，另針對包括爆裂物威脅、隨機襲擊及防踩踏疏散，事前都進行多次沙盤推演，周邊也設置8處緊急醫護站，必要時可即刻提供支援。

蔣萬安再次提醒，今天晚上的跨年活動絕對上緊發條、絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全，這是責任，也是最重要的使命，在最後時刻，要一切部署到位。

北市觀傳局也提醒，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理。

