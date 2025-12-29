跨年晚會將舉辦 附近道路將配合活動進行交管 請注意相關交管和停車資訊

跨年晚會將舉辦，附近道路將配合活動進行交通管制，請注意相關接駁和停車資訊。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

「台南好young跨年晚會」三十一日將於永華市政中心西側廣場舉辦。交通局表示，當日下午一時至一一五年一月一日二時，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊，將配合活動進行交通管制，呼籲有意前往民眾，注意相關交管和停車資訊。

活動場地周邊停車空間有限，呼籲有意參加民眾搭乘大眾運輸工具前往，交通局也特別規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運，步行至台南車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車，方便抵達活動會場。台鐵公司也配合跨年活動增開列車，台南於一一五年一月一日凌晨加開台南－嘉義及台南－高雄區間車，詳洽台鐵官網。另有多路公車可抵達市府，詳洽大台南公車網站。

交通局表示，跨年晚會因應會場布置需求，南島路部分路段，將提早於三十日晚間八時進行管制。配合活動交管措施，三十一日下午一時起，建平路（府前路二段—永華路）、府前路二段（建平路至府前四街）東向車道、南榕大道、南島路等，開始車輛管制。

因應機車停車需求，活動期間建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道及南島路（中華西路至東南榕大道）、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放。附近部分人行道禁放，請依現場交通指揮人員行車及停車。另，跨年夜，海安商圈也主辦「幸福加馬海安跨年市集」，附近道路易出現交通壅塞情形，請民眾注意。