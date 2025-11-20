跨年晚會爆「大咖假卡司」有張惠妹、告五人 嘉義文化局：已報警

嘉義跨年晚會爆「假卡司」。（圖／翻攝自臉書＠chiayicity.cultureman）

時序進入11月份下旬，全台各縣市接續公布12月底跨年演唱會的卡司陣容。然而，面對即將到來的跨年活動，網路上流傳一張「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」的超豪華名單，包括樂團告五人、歌手謝金燕、周湯豪、張惠妹等等重量級大咖，對此，嘉義市政府在官方臉書公告澄清，該名單與實際規劃不符，相關卡司與活動內容將由主辦統一對外公布。

網路上流傳的嘉義市府「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」卡司圖卡，上面的藝人包括告五人、謝金燕、周湯豪、孫盛希、張惠妹、王心凌、黃妃、李佳薇、李千娜、叮噹、徐佳瑩、梁靜茹、范逸臣，還有中信兄弟啦啦隊，超豪華名單入列吸引網友關注。

對此，嘉義市政府文化局18日在官方臉書發文澄清，指網路所流傳之名單非主辦單位發布資訊，與實際規劃不符，相關卡司及活動內容，將由主辦單位統一對外公布，同時感謝大家對於跨年晚會的關注與期待，相關規劃正積極進行中，期待以最精彩的節目陪伴大家迎接新的一年。

文化局強調，目前已向警察局報案，要求追查假圖卡散布來源，提醒民眾若有故意散播不實資訊而造成社會大眾誤解者，相關行為可能已涉及法律責任，主辦單位將保留依法追究之權利，也呼籲大家一同支持正確官方資訊傳播，避免造成誤會。

文化局坦言，今年的跨年晚會並非在整修的田徑場，且跨年活動籌備年度預算僅600萬元，根本不可能邀請假圖卡上所羅列的巨星陣容。

