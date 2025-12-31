跨年晚會登場！北市維安全面升級 動員「警消+民力」逾3千人

台北市跨年晚會今（31）天在市府廣場登場，由於才發生「1219北捷隨機攻擊事件」，北市維安不敢大意，出動警力加上民力超過3000人，員警更配備制服棍、電擊槍等裝備，應對各種緊急狀況。台北市長蔣萬安下午也親自到場視察，不過今年入場安檢更格外嚴格，就連市長都得被金屬探測器檢查後才能入場。

北市跨年晚會31日登場戒備森嚴，因應1219北捷隨機攻擊事件，進場都要檢查包包是否有危險物品，確保維安滴水不漏。蔣萬安表示，今天會啟動13項維安措施，包括出動偵爆犬找出是否有危險爆裂物，還有身分查證、無人機監控、數位科技的偵搜、車阻以及特勤警力的進駐。另一方面，針對爆裂物的威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，北市府在事前也都已進行多次的沙盤推演。

北市跨年晚會維安升級。圖／台視新聞製圖

這回現場員警配備制服棍、大小鋼叉以及電擊棒、臂盾、無人機干擾器等，出動警力含北市和中央支援高達2156名，加上民力858名，合計3014人，就是要慎防隨機攻擊事件再度重演，還有現場緊急醫療救護同樣得要事前預備，就盼望2025年最後一天，所有市民都能安心迎接2026！

