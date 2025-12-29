跨年晚會、蔡依林演唱會倒數！北捷42小時不收班 「這2站」進站免費搭

台北101跨年晚會每年吸引大量國內外遊客聚集。（示意圖／CTWANT攝影組）

台北捷運為配合31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，循例自12月31日6時起至明（2026）年1月1日24時，連續42小時營運不收班，而小碧潭支線及新北投支線除外。主要路線板南線及淡水信義線自17時起以最密班距行駛提供服務，貓空纜車則延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

今年跨年活動延續去年松山新店線的優惠措施，並配合天后蔡依林大巨蛋演唱會與跨年散場時段，北捷自31日22時30分至明年1月1日6時，推出松山新店線優惠措施，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，亦可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

廣告 廣告

此外，國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後，22時30分散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站；板南線列車會以最密班距行駛，往南港展覽館站方向，視站內人潮狀況啟動列車過站不停，另往頂埔方向列車也會視人潮狀況啟動空車至市政府站或國父紀念館站載客。

北捷建議旅客，進場時利用板南線、淡水信義線搭乘；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線離場，分散至國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、台北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。

另為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線17時過後均延駛至象山站，各路線將視人潮狀況彈性調整列車班距。

北捷提醒，由於12月31日為上班日，開放攜帶自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運時段為上午10時至16時，16時後不開放進站；明年1月1日自行車、大型寵物車、低音提琴6時前不開放進站，6時過後則開放至營運結束。此外，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

（圖／台北捷運公司）

（圖／台北捷運公司）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

嫌9歲兒作業寫太糟！媽媽氣到「呼吸性鹼中毒」倒地 手痙攣呈雞爪狀