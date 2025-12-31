跨年晚會、蔡依林演唱會等三重挑戰 蔣萬安下令最高標準

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

迎接2026年，今天晚上就是跨年夜了，台北市政府最大的跨年活動將等場，還有附近大巨蛋的歌后蔡依林演場會，以及元旦路跑活動，加上19日發生隨機攻擊案，台北市長蔣萬安表示，這是同時段多人潮、跨場域、三重挑戰，要求各局處必須全面到位、按照最高標準確保萬無一失。

蔣萬安於市政會議裁示，這一年來大家都辛苦了，就要跨年夜了，希望大家一起再辛苦兩天，共同為2025年劃下一個平安、圓滿、笑中有淚的句點。尤其這段時間警察同仁特別辛苦，忙得人仰馬翻，請局長李西河讓同仁們再辛苦幾天，我們一起平安跨年。

蔣萬安提到，這一次跨年，有跨年晚會、蔡依林的演唱會、元旦路跑等大型活動。同時段多人潮、跨場域、三重挑戰，對我們來說是一次重要的實戰檢驗。他要求這次不只是窗口進駐應變，所有相關局處都必須全面到位，首長一律待命。除了守好各自的責任區，也要跨局處協作，橫向聯絡，保持暢通，確保所有狀況都能即刻清楚掌握，立即應對。所有局處也務必逐項確認，按照最高標準確保萬無一失，請各位首長再辛苦兩天。

此外，2025年進到尾聲，蔣萬安也特別感謝各局處的努力，讓北市年末活動非常的豐富跟精彩。即將到來的跨年晚會，邀請到睽違12年回到台灣表演的韓國傳奇女團KARA，為了迎接KARA，觀傳局也規劃了四大應援版面和兩天的捷運站限定播音，受到很大的迴響。他還看到有粉絲說要從韓國香港來台北跨年。

蔣萬安說，不只如此，明年的1月2日，韓國人氣女團BABYMONSTER也將來到小巨蛋開唱，北市府也同樣規劃一系列的城市應援，包含觀光景點、打卡點、限定捷運列車塗裝和貓纜車纜車廂，以及小巨蛋周邊的一系列應援等。謝謝各局處，包括觀傳局、北捷公司等一起投入城市行銷的行列。明年還有一連串在大巨蛋舉行的金唱片，TWICE等知名演唱會，期許各局處可以更貼近粉絲，為大家帶來精彩的城市應援。

