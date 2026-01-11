跨年晚會：阿妹的啟示
[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）
從千禧年來每逢12月31日，台灣都有集體的儀式化活動，縣市政府或私營遊樂園（麗寶、義大）作東，舉辦演唱會、集體喊321、放煙火跨年，開啟一年序幕。但台東縣2026「東！帶我走」跨年演唱會，卻在全台近20場大小活動中，留下好評，阿妹帶來哪些啟示？
台灣人愛熱鬧，最早的跨年演唱會是1986年「快樂天堂跨年演唱會」，滾石唱片配合當年動物園由圓山搬到木柵，創作《快樂天堂》作為活動歌曲，找了一些名歌手集體演出，9月14日動物大搬家，10月31日木柵動物園開園，而12月31日就在台北中華體育館舉辦大型結合跨年倒數的演唱會，這是台灣最早的跨年；後來1994年台北市政府率先舉辦室內跨年演唱，1999年因跨越千禧年，台灣各地吹起跨年旋風；2004年12月31日台北101開幕，施放煙火迎接2005年，從此101煙火成了台北跨年的經典標配。
阿妹這次「東！帶我走」在一堆跨年晚會中脫穎而出，的確有值得我們思考。
•顛覆演出公式
城市行銷活動，只要有一次成功，以後就會依樣畫葫蘆，跨年晚會如此，元宵燈會如此，黃色小鴨也是如此，越玩越不新鮮，現在跨年煙火，很多在比秒數，看誰撐得久，但煙火要的是瞬間燦爛，看久就「皮」了，比秒數毫無意義。
很多縣市跨年活動都公式化：歌星buffet拼盤式演出、主持人打渾串場、靠近12點大牌壓軸、首長出場致詞、倒數、放煙火。但阿妹的場卻比較像大型個人演唱會，歌手群是供月的眾星，與阿妹互動自然有趣，也會調侃金主（縣長），說要限制講話秒數，歌手之間的對話也不像事先套話排演，充滿原住民豐年祭的歡樂氛圍。
要顛覆演出公式，難，一方面是演出者之間的默契，台東的阿妹場是原住民樂觀的天性使然，別人也學不來；另方面必須是官僚體制願意放手，通常公務員事先審查與會前業者溝通，都會以「不出錯」為第一考量，不出錯的安全牌就是因循舊制，或比照他縣市案例，所以這次的成功，除了給演出團隊掌聲外，也要給縣府業管處承辦人員掌聲。
•電視魅力的消失？
通常跨年晚會都會和電視台搭配轉播，如台北市是中視中天，高雄市是年代，桃園是T台公視，新竹是東森戲劇，台南是民視，台中是台視三立；電視台搭配轉播是對的，否則花那麼多錢，只有台前的現場觀眾看到，不符效益。
台東的「東！帶我走」沒有特定的電視台轉播，只有網路線上播出，官方與媒體報導說，現場吸引超過10萬人實際參與，線上直播同時觀看數一度接近或突破25-27萬人次，網路評論為「人氣與參與度極高」，這表示電視魅力消失了嗎？
但中視轉播台北跨年，19:00到20:34，收視率1.67；20:34到22:03，收視率1.95；22:03到23:16，收視率1.65；23:16到24:07，收視率高達2.44；1個收視率約略20萬人在看電視，代表12點跨年有48.8萬人同在看，而全時段等於有1542萬人次收看；所以不要誇大網路效應，電視還是有魅力的。
•遠來的和尚會唸經？
這次跨年活動的最大收穫者是誰？是韓團，2025年韓團陸續來高雄掏金，帶動了風氣，似乎跨年沒有韓團就會減分，於是台北有KARA、新北有HWASA、桃園有APINK、台南有ALL(H)OURS和STAYC、高雄有KWON EUNBI，甚至雲林也有HIGHLIGHT；縣市政府的跨年活動來自預算，白花花的銀子就在12/31當天變成了「文化入超」。
鼓勵台灣人看韓團，無助於本國表演文化的提升，而阿妹的「東！帶我走」，沒有韓國藝人仍然有人氣，我們也很懷念幾年前在義大跨年的謝金燕用《姐姐》帶動風潮，自己的藝人，道地的台味，才是台灣跨年。
•錢多好辦事？
台東跨年晚會的預算是3500萬元，是全國最高者；台北是3000萬元，桃園是2950萬元，雲林1900萬元，台南1610萬元，高雄1610萬元，屏東900萬元；乍看之下，台東似乎最貴，但事實未必如此。
西部縣市以台北最高，但只有3000萬元的標金，承包的中天未必能賺錢，甚至還會虧損，跨年晚會最大的支出是卡司費用，找來遠方和尚的韓團就會吃掉很多預算，第二大支出是舞台搭建，音響、燈光、巨型LED螢幕、延伸舞台等硬體設備，此外人事、安全維護、宣傳、購買播出平台都是錢；不會賺錢的跨年晚會，為什麼電視台搶著標？主要是比氣勢，另外還可以用電視廣告收入來彌補，而舞台POP廣告，以及相關周邊招商也是收入，所以電視台一得標，業務部就要忙起來，業務部不動，光靠政府標金一定賠錢。
所以不要嫌阿妹的場子貴，台東沒有電視轉播，就缺了一大塊廣告收入，所以標金收入一定要到位，不然就白忙；而承包台北場的中天，收視率沖天，肯定賺錢，恭喜中視中天。
•算算CPM
跨年晚會是城市行銷，縣市政府給了錢，就要有效益評估，如何評估？可以透過廣告效果的CPM來算，CPM全名是Cost per Mille，Mille是「千」，也就是廣告觸及1000人所支付的費用，以台北跨年全時段1542萬人次來算，CPM為1,945元，是很漂亮的數字；台東場的網路露出，也可以用相同時段區分來比較，就會知道到底是電視效益高，還是網路。
固定化的城市行銷活動一定要在既有架構下做創新，沒有創新就成了例行的大拜拜，阿妹帶來的啟示，若來得及或許可以在元宵燈會做一些改變。
