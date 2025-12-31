跨年暢飲喝到掛？營養師推「最強解酒神物」免花錢 4招作弊免怕宿醉

記者陳韋帆／台北報導

營養師曾建銘提醒，跨年想喝酒助興又怕胖或宿醉頭痛，只要掌握「4個作弊小技巧」，就能將酒精傷害降到最低。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2025年步入最後一天，不少民眾已準備好把酒言歡迎接新年。營養師曾建銘提醒，跨年想助興又怕胖或宿醉頭痛，只要掌握「4個作弊小技巧」，就能將酒精傷害降到最低，避免開工第一天腫得像豬頭。

解酒神技第一招：一口酒、一口水

他特別強調，水就是最好的解酒藥，能有效加速酒精代謝。

解酒神技第二招：開喝前先補充蛋白質

酒精在空腹狀態下的吸收速度極快，極易導致瞬間斷片，開喝前應先攝取茶葉蛋、肉片等蛋白質，或飲用牛奶保護胃黏膜。

解酒神技第三招：避喝妹酒、下酒菜改毛豆、雞肉等

看似無害的繽紛調酒（妹酒）往往含有爆表糖分，熱量等同全糖手搖飲。若想控制熱量，應選擇紅、白酒或威士忌加水與冰塊。

解酒神技第四招：下酒菜選低油高蛋白食物

下酒菜則應避開高油炸物，改選毛豆、海鮮、雞肉等低油高蛋白食物。

曾建銘表示，許多人宿醉頭痛的主因在於酒精利尿導致的身體脫水。因此，補足水分不僅能維持生理機能，更是最省錢且有效的解酒神物。

他指出，飲酒時的「一口酒、一口水」原則，能稀釋血液中的酒精濃度，並透過排尿將代謝廢物帶走，這是隔日不頭痛的關鍵防線。

最後曾建銘也提醒，下酒菜的選擇也決定了隔日的體態。炸雞、薯條搭配酒精會形成「油加酒」的熱量炸彈，極易囤積在腹部造成浮腫。若能改選高蛋白、低油脂的食材，如花枝、魷魚或毛豆，不僅能提供飽足感，還能協助肝臟進行代謝工作。

