跨年最佳視角卡位戰！專家：「這位置」最適合觀賞

今晚準備到101看煙火跨年迎新，除了要穿暖，哪裡最適合觀賞也成為關注焦點。（圖／東森新聞）





今晚準備到101看煙火跨年迎新，除了要穿暖，哪裡最適合觀賞也成為關注焦點。氣象專家指出，在東北風影響下，應選擇位於「上風處」的位置觀賞，不過晚間降雨機率偏高，一旦下雨，建議採取「近距離觀賞策略」。《EBC東森新聞》帶你了解最佳視角該如何卡位。

所謂「上風處」，代表風吹來的方向，不僅能擁有較佳的煙火視野，空氣品質也相對較好。從地圖來看，在東北風影響之下，東側與南側為較佳觀賞區域，包括國父紀念館南側、世貿三館，以及象山中低段平台，吳興街與福德街一帶也適合觀賞煙火；反觀煙霧容易飄散的西南側則較不適合。國父紀念館南側水池旁，已有不少攝影迷提前擺放腳架卡位。

來台跨年的外國民眾表示：「（會擔心晚上下雨看不到嗎？）會，我覺得可能會看不到。」不過，跨年夜受東北季風影響，降雨機率偏高，煙火該在哪裡看，雨勢大小恐怕比風向更關鍵。

台灣大學大氣科學博士林得恩：「下雨會嚴重影響煙火的觀賞能見度，這個時候就必須採取『近距離觀賞策略』。不論是歐洲模式或美國模式，都顯示今晚到明天清晨，台北地區下雨的機率相對偏高。」

新的一年到來，不少民眾也關心能否在元旦看到曙光。根據氣象署資料，元旦受強烈冷氣團南下影響，北、東部地區雲多有雨，苗栗以北及花蓮見到曙光的機率不到2成，宜蘭與東北角更是接近 0；中部以南到屏東，以及阿里山地區，則約有6成機會。迎接2026年看煙火，北台灣預估降雨機率偏高，提醒民眾務必攜帶雨具。

