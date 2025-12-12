跨年最大驚喜在雲林！獨家韓團演出曝光 全台粉絲瘋狂衝現場！

▲雲林縣政府今(12)日舉辦跨年晚會宣傳記者會，張麗善縣長親自公開最重磅卡司，正是眾所期盼韓團人氣韓團「HIGHLIGHT」，相約粉絲們一起跨年點亮雲林。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】全台跨年卡司陣容紛紛出爐，雲林縣政府今(12)日舉辦跨年晚會宣傳記者會，先前保密到家的最重磅卡司，由張麗善縣長親自公開，正是眾所期盼韓團人氣韓團「HIGHLIGHT」，現場還特別獨家播放「HIGHLIGHT」錄製給粉絲們的影片。「HIGHLIGHT」今年亞洲巡迴演唱在7個城市與粉絲見面，海外巡迴首場來到台北站，今年歲末獨家在雲林演出，以實際行動兌現他們和台灣粉絲的約定，相約粉絲們一起跨年點亮雲林。張麗善縣長歡迎全台灣所有鄉親來雲林縣一起跨年送走2025年，迎接新的2026年到來。

廣告 廣告

韓國男團「HIGHLIGHT」現任成員有尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲，為二代男團至今帥氣不減反增的Oppa們，狀態更好到持續不停漲粉；繼2024高流、2025北流專場演唱會後，「神秘韓團」跨年獨家開唱獻給雲林。「HIGHLIGHT」被稱為偶像教科書等級，就算是激烈唱跳的舞蹈也唱得超好，根本就像吞CD一般的神級，4名團員將會全員到齊來到雲林。

眾所期待之下，雲林縣今年度終於要舉辦自己的跨年晚會。張麗善縣長表示，睽違12年雲林再度舉辦大型跨年晚會，今年挾著超重磅的強大卡司，要讓全國民眾更認識雲林。晚會主題定調為「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」，其中Light up傳達了對2026年永續、數位與健康的期許，以及未來的雲林有更多創意和創新作法。

而「Light up」這個字詞，其實也早已埋下伏筆，韓團「HIGHLIGHT」的神秘，與韓團剛好跟今年雲林跨年主題相互契合，代表是最明亮的部分、最顯眼的存在。張麗善縣長期盼透過跨年活動凝聚社會力量，集結縣內豐富文化資源，用跨年晚會點亮全縣，一起迎接更美好的未來。

張麗善縣長同時歡迎大家提前一天來到雲林，吃美食、賞美景，一起跨年後，到西螺大橋迎接新年第一道曙光，或至北港朝天宮參加元旦升旗健走拜拜祈福，祈求新的一年都能夠平安健康。

文化觀光處陳璧君處長表示，今年跨年晚會邀請到羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「HIGHLIGHT」等11組重磅卡司開唱，卡司名單經過多次來回琢磨，精挑細選，就是希望呈現最堅強、最頂規陣容、最精彩的表演帶給大家，有韓流Idol、人氣男神女神、金曲組合輪番上陣的演出，衝跨年現場最佳選擇只能是雲林沒有之一。

陳處長指出，12月31日在雲林縣立田徑場舉辦的跨年晚會，主打免門票入場即可享受國際級視聽盛宴！除了重磅邀請獨家韓流巨星壓軸倒數，更搭配震撼的半環場弧形煙火秀點亮夜空，活動全程將於晚間6時起透過雲林縣府臉書、YouTube與八大電視YouTube平台直播，晚間8時起更鎖定八大綜合台CH28獨家轉播，邀請全台民眾親臨現場或線上同步嗨翻跨年夜。

今年晚會規劃周邊市集、景點與農特產品推廣等活動，廣邀民眾共襄盛舉，一起來雲林跨年，晚會場地可容納至少2萬人以上，鄰近高鐵雲林站，極具交通便利性，周邊設有千席汽機車停車場，步行至會場也僅需10分鐘，腹地廣大相當方便，活動自12月31日下午4時後開放場內進場，屆時將實施交通管制，管制路段沿線禁止路邊停車。

文化觀光處表示，迎接嶄新年度，縣府誠摯邀請全國民眾「跨年首選雲林」！除了萬眾矚目的跨年晚會與璀璨煙火，雲林更整合了網路票選最具人氣的「雲林100景」與「雲林100碗」，為遊客打造超高CP值的「慢遊雲林」攻略。建議民眾可規劃跨年連假遊程，白天先遊百景秘境、品嚐從全縣324道美食中精選出的邪惡鰻魚飯、鴨肉飯、創意甜點虎月燒及地瓜瑞士捲等必吃美食；夜晚則沈浸在熱鬧的跨年氛圍中。

縣府特別推薦3條結合季節限定活動的精選遊程，讓遊客「白天遊雲林，晚上看晚會」。喜歡文化懷舊的遊客，可選擇「雲中朝聖大道」，參與12月下旬的「糖都嘉年華」，備受矚目的第二屆「糖都嘉年華」活動期間規模空前，不僅規劃26梯次糖廠秘境走讀、6場蔗糖甜蜜走讀及11梯次深度遊程，更安排超過30場手作體驗與20場故事繪本導覽，並匯集20種甜品優惠，以及有高達60梯次的限定風味料理體驗，邀請民眾踴躍參加。熱愛自然的遊客，推薦直奔「雲東森呼吸」，在草嶺石壁森林療癒基地與五元二角步道享受芬多精，大啖苦茶油雞；想祈求新年好運則必走「雲西幸福公路」，前往北港朝天宮、麥寮拱範宮祈福，並在海線品嚐甘苦人料理。

雲林縣內各大優質旅宿如三好國際酒店、劍湖山渡假大飯店、朝聖酒店及文創旅店虎尾春秋等，皆已蓄勢待發，提供最舒適的休憩環境。縣府更精心串聯一系列活動，從12月下旬斗六太平老街燈籠啟燈、虎尾糖都嘉年華一路熱鬧到跨年夜；狂歡之後，別急著離開，1月1日清晨更有「元旦升旗典禮暨健走活動」等著您，邀請大家在晨光中活力開走，期盼遊客在參與跨年盛會之餘，能放慢腳步細細品味雲林，帶著滿滿的活力與美食記憶迎接新的一年。

冬遊雲林驚喜不斷，除有跨年狂歡，季節限定美景與觀光工廠優惠更是誠意滿滿，跨年期間正逢落羽松轉紅的夢幻季節，推薦造訪虎尾「青埔」、「富士春」及林內「九芎村」等雲林100亮點秘境，捕捉宛如北國風景的網美大片；緊接著2月中旬「草嶺櫻花季」也將粉嫩登場。

新春期間縣內各大觀光工廠也祭出超值回饋，如「興隆毛巾工廠」推出過年限定台灣LV「茄芷袋」零碼毛巾塞塞樂（限量600個）、造型毛巾多件優惠及滿額贈好禮；「丸莊醬油」祭出商品買五送一(DIY與特價品除外)；「福祿壽觀光酒廠」則有新春滿千送優質酒類活動。邀請民眾把握機會來趟最超值的慢遊之旅。相關活動訊息，請持續關注雲林縣政府文化觀光處官網/ 臉書、慢遊雲林官網/臉書，以及下載慢遊雲林APP，獲得第一手最新消息。