跨年最強邪典！ 林哲熹合體印度歐巴驅魔順便挑釁張懷秋

林哲熹與阿建巴吉瓦在片中傳承驅魔神力，具備電、火的元素，身上充滿藍色電流，拿起充滿電流的三叉戟英勇奮戰。（光盛影業提供）

台印合作荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》由男星林哲熹與新秀雷嘉汭組成「嚕湯CP」，聯手印度男星阿建巴吉瓦、張懷秋、高捷等人展開最「ㄎ一ㄤ」的驅魔大戰。電影將台式道教與印度神話大亂鬥，不僅在正濱漁港大跳寶萊塢熱舞，林哲熹還即興加入「大嘴巴」經典歌詞調侃反派張懷秋，讓網友笑瘋狂讚：「這碗咖哩口味的鼎邊銼後勁太強！」

印度男星阿建巴吉瓦來台宣傳，入境隨俗拿起鐵鎚「打小人」。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》視覺特效砸下重金，由金馬獎得主嚴振欽攜手印度團隊操刀，特效篇花絮今日曝光。林哲熹飾演的「透抽魯蛇」湯仔與阿建巴吉瓦飾演的膽小鬼桑傑，在片中繼承驅魔神力，林哲熹不僅要手持電光三叉戟飛天遁地，更自嘲帥氣畫面是「滾了15次換來的」。而飾演反派、慘遭惡神阿修羅附身的張懷秋，則化身6公尺高的煙霧巨人，其邪魅肢體被影評妙喻為「一本正經的胡鬧」，媲美《驚聲尖笑》。

片中「台式寶萊塢」的設計深獲好評，甚至有黑道演到一半突然群舞的熱血橋段。知名影評頻道《那些電影教我的事》更盛讚此片完美體現「坎普風」（Camp），是極致大膽的文化實驗。網友則對片中「飛天烏骨雞」與「中指結印」印象深刻，紛紛留言：「在電影院笑到不行」、「看林哲熹講幹話超療癒」。阿建巴吉瓦對此笑稱，拍抓雞戲比練功還累，且他起初根本不知道中指在台灣的特殊含義，認真結印的模樣反而成為最大笑點。

最有趣的彩蛋莫過於林哲熹與張懷秋的對手戲。林哲熹身為大嘴巴粉絲，在表演時偷偷加戲，對著懷秋大嗆：「啊不是很凶，結果咧，來跟我喇吉啊！」巧妙融入經典歌〈結果咧〉〈喇舌〉，讓戲院觀眾秒噴笑。近日劇組勤跑宣傳，印度男星阿建巴吉瓦更現身南投，體驗「打小人」等台式傳統文化，祈求新春好運，目前全台正歡樂熱映中。

