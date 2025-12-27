跨年東北風強「看煙火挑方位」！元旦冷空氣南下 挑戰強烈大陸冷氣團

冷氣團減弱！今（28）天清晨本島最低溫落在雲林古坑12.3度，不過白天開始，降雨水氣減少、氣溫回升，北部微涼、南部舒適暖熱；而倒數3天就是跨年夜，氣象專家吳德榮提到，31日東北季風略增強，北台灣「雲量漸增」，想要看台北101煙火的民眾要留意方位，而元旦起又有另一波冷空氣南下，一路到週五、六更有可能挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

中央氣象署指出，今天清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大；離島天氣，澎湖多雲18至21度，金門晴時多雲13至19度，馬祖陰時多雲12至15度。

廣告 廣告

而在降雨方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，其他地區則為多雲。

此外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象；由於東北風偏強，桃園、台中、彰化沿海、恆春半島及澎湖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

12/28全台天氣預報。圖／中央氣象署

下周就是跨年夜、元旦，吳德榮指出，明（29）天各地大多晴朗，氣溫續升，不過北部好天氣僅一天，週二、三東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率逐日提高，白天氣溫也略降。

而到了元旦當天，另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，週五（1/2）、六（1/3）冷空氣續南下，有達到「大陸冷氣團」，並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，28日環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物稍易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

入冬最強冷氣團急凍！ 太平山清晨降冰霰

大陸冷氣團+水氣足 玉山北峰清晨降雪了！

冷氣團發威又濕又冷！今晨最低溫10.1度 4縣市大雨特報