跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站免收費優惠曝

即時中心／黃于庭報導

2025年僅剩下不到2週時間，全台國家風景區、主題樂園及各縣市政府共計44個特色活動，一同迎接2026年到來。當中最具指標性非「台北最High新年城 2026跨年晚會」莫屬，台北捷運配合該活動，自12月31日6時起至明（2026）年1月1日24時，連續42小時營運不收班；另主要路線板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛提供服務。

2線進、3線離 輕鬆HIGH跨年

進場時，利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，分散至國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、臺北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮。北捷也提醒旅客，前往台北101/世貿站外欣賞煙火，請做好個人防護措施。

跨年散場搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆

根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。掌握「跨年散場搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」乘車策略，散場後從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車，或至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線。

松山新店線優惠措施，歡迎多加利用

為鼓勵民眾步行搭乘松山新店線，今年配合大巨蛋演唱會及跨年散場時間，自年12月31日22時30分至明年1月1日6時，推出松山新店線優惠措施。優惠期間，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施。

使用單程票者，亦可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。呼籲民眾遵守現場工作人員引導，切勿推擠，以維護自身及他人安全。

快新聞／跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站進站免費優惠曝光

針對即將到來的跨年，北捷宣導「2線進、3線離」 。（圖／北捷提供）

大巨蛋演唱會國父紀念館站引導措施

因應大巨蛋演唱會後國父紀念館站湧入的散場觀眾，以及參加跨年晚會的出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站；板南線列車會以最密班距行駛，往南港展覽館站方向，視站內人潮狀況啟動列車過站不停，另往頂埔方向列車也會視人潮狀況啟動空車至市政府站或國父紀念館站載客。

北捷指出，為考量旅客安全，31日22時起，遠雄公司配合關閉該站5號出口外的電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道，元旦當天0時起，國父紀念館站3號出口關閉。

列車加密班距

板南線

17時至3時：平均班距2至3分鐘。

3時至6時：班距12分鐘。

淡水信義線

17時至3時：平均班距3分鐘。

3時至6時：班距12分鐘。

松山新店線

17時至19時30分：平均班距3至4分鐘。

19時30分至3時：平均班距5至8分鐘。

3時至6時：班距12分鐘。

中和新蘆線

17時至19時30分：平均班距3分鐘。

19時30分至3時：平均班距4至5分鐘。

3時至6時：班距12分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角6分鐘)。

文湖線

17時至19時30分：平均班距80秒至2.5分鐘。

19時30分至3時：平均班距2.5至5分鐘。

3時至6時：班距5至12分鐘。

快新聞／跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站進站免費優惠曝光

跨年優惠時段南京三民站、台北小巨蛋站進站單趟免車資。（圖／北捷提供）

視人潮列車過站不停

因應台北大巨蛋演唱會散場觀眾及台北101/世貿站外煙火落焰區出口管制影響，國父紀念館站及臺台北101/世貿站，將視站內人潮狀況，彈性調度採取部分列車執行過站不停措施，屆時請旅客注意廣播，於市政府站、信義安和站下車，步行前往會場。

車站三級管制措施

捷運各車站將視人潮啟動「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制措施，請參加跨年活動民眾務必配合站務人員引導，留意自己與隨行家人、朋友的安全。

重要出口擴大淨空緩衝區、加強舉牌宣導

於人潮最多的市政府站2號出口、台北101/世貿站5號出口、國父紀念館站4、5號出口，及象山站2號出口，設置擴大淨空緩衝區，現場加派人力並加強舉牌宣導，請大家勿推擠，維持進站秩序，維護自身及他人安全。

重點車站加派人員維護秩序

為順利疏運參加跨年晚會活動人潮，北捷全系統包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等，共投入服務人力約2,800人，其中市政府站、台北101/世貿站、國父紀念館站、象山站等4個車站重點管制車站，派駐超過472名服務人員，協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，維護旅客安全。

此外，重點管制車站部分宣導指標，加註東南亞4國語言，並於台北車站、市政府站、台北101/世貿站及象山站，加派東南亞籍服務志工協助旅客服務。

快新聞／跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站進站免費優惠曝光

台北捷運跨年42小時不收班。（圖／取自「台北捷運 Metro Taipei」臉書）

設置緊急醫護站、博愛優先通道

國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站、象山站等4個重點管制車站設置緊急醫護站及緊急救護動線，即時提供醫療服務。「博愛優先通道」及電梯管制措施於4個重點車站持續實施，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行，屆時請一般民眾配合車站人員引導，改搭電扶梯或走樓梯。

16時後自行車、大型寵物車、低音提琴 不開放進站

由於12月31日為上班日，開放攜帶自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運時段為上午10時至16時，16時後不開放進站；2026年1月1日自行車、大型寵物車、低音提琴，6時前不開放進站，6時過後則開放至營運結束。此外，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借，請旅客特別留意。

車站與連通道關閉時間

跨年當天，配合台北市政府週邊道路分階段管制措施，台北101/世貿站4號出口於22時起關閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21時30分關閉，與統一時代百貨連通道於22時關閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22時關閉。

板南線國父紀念館站31日22時起，遠雄公司配合關閉該站5號出口外的電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道，元旦當天0時起，國父紀念館站3號出口關閉。

原文出處：快新聞／跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站免收費優惠曝

