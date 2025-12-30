跨年注意！今晚恐有降雨 北部山、海區雨勢偏大

即時中心／林耿郁報導

今（31）天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部、東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物。

降雨方面，氣象署預報，基隆北海岸、大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生機率，桃園以北、東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。

離島天氣：澎湖陰時多雲，18至20度，金門多雲，15至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。此外，今晨南部地區有局部霧或低雲影響能見度，用路人請注意安全。

風浪方面，東北風較強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區、離島短時間可能達「橘色提醒」等級。

