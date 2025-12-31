跨年注意！ 平台配合交管「台北.高雄暫停外送」

台北市 / 綜合報導

今晚(31日)就要跨年了，但是要注意外送服務，會因應交通管制，暫停營運！foodpanda和UberEats兩大平台，在台北市晚會管制區域，晚上6點和6點半就會分別停止外送；高雄則是最早從下午2點開始就停止接單，會停止長達13小時，不過外帶自取的功能，還是能照常使用。

叫外送吃美食，是不少人的生活日常，但跨年這天得多加注意，台北市晚會管制區域，foodpanda從12月31日晚上6點起，停止外送服務到元旦凌晨3點，UberEats則是從晚個半小時暫停，高雄市管制區域，更早停止外送，foodpanda從12月31日下午2點起，而UberEats下午2點半開始，不過外帶自取，都不受影響。

有些民眾早就有所規劃，民眾說：「現在想去賣場採購一些，就是晚上可以吃的，對，吃的時間比較久，對，可以吃跨日這樣子，沒錯。」民眾說：「因為跨年區域附近一定會很多人，那個區域一定不能叫外送，我是要去看蔡依林的演唱會，就可能就這附近隨便吃一吃。」

台北市跨年晚會一帶，還有藝人蔡依林，在大巨蛋的演唱會，附近商家早就聞到商機，看準外送服務暫停，有望帶來更多內用人潮，外帶需求可能也會變高，因此店內多備些料，台北市小籠湯包業者說：「(備料)比平常多一兩倍吧，從昨天(30日)就備了，昨天(30日)其實就滿多客人的，(業績多)一倍應該不是問題吧。」

業者磨刀霍霍，把握外送空窗期搶客，民眾也可以先想想，跨年前後，該怎麼填飽肚子，才能吃好吃補，快樂迎接新的一年。

