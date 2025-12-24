跨年活動倒數1週「繃緊神經」 北市12/26辦反恐演練

生活中心／綜合報導

1219在捷運台北車站、與中山站附近商圈，發生無差別隨機攻擊之後，接著下週就要跨年了，台北市府預計在12月26日，比照跨年規模，在捷運市府站、以及市府轉運站，做大規模「跨局處反恐演練」，這幾天也陸續做滾動式調整，把可能的危險都先做好萬全準備。

月台上出現大量煙霧，是煙霧彈！還有旅客跌倒、甚至暈倒，要說免緊張嗎？也不是，因為這是台北市府的反恐演練。台北市各局處，甚至連警消、保全、上下通通動起來，12月26日將比照跨年規模，在捷運市府站、市府轉運站，進行跨局處高強度演練，這幾天就已經陸續在模擬，盡可能找出危險會如何發生。

北市府預演大規模「跨局處反恐演練」。（圖／民視新聞）歹徒轉往轉運站內，持刀無差別攻擊，這是模擬的狀況設定，這時候嫌犯來到第二個案發地點，警力、快打部隊馬上趕到，現場也啟動大量傷病患機制、成立現場指揮站，等蒐證完畢後，才恢復營運。台北市副市長張溫德：「我們每年本來就會固定成立，跨局處的應變指揮中心，我們今年度，為了因應整個維安的升級，除了應變指揮中心，會跨局處成立之外，同時也會針對，災害應變的EOC（災害應變中心）的團隊，我們也會同步組成，同時做兩邊的監控跟聯防。」

北市府擴大維安層級，預先設想可能發生的危險。（圖／民視新聞）當突發發生時，旅客應該馬上找離自己最近的逃生出口、或通道，到時候還可能會馬上停止手扶梯，列車視情況過站不停，滾動式調整模擬情境，周遭店家、櫃位、保全人員，也會在週五加入配合。北捷市政府站旅客：「應該多少會有點幫助吧，大家有在警惕這件事情就滿好的，（遇事發）緊張一定還是會有，但是就跟著人群，但是一些基本的知識，還是要知道怎麼做。」北捷市政府站外國旅客：「其實我是旅客，我是從馬來西亞來的，我們有看到很多公告（提醒），我是覺得滿好的，也看到很多警察在北車，在這邊巡邏。」擴大維安層級，連保一總隊也來支援，跨年進入倒數，台北市投入警力、義警、義消等，超過5千人一起守護民眾安全，大家都繃緊神經，避免遺憾再發生。

