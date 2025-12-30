跨年活動前夕 新北演練公車乘客遭持刀挾持 強化緊急應變力

新北市交通局、警察局、消防局及台北客運今天舉辦公車緊急狀況演練，模擬車內乘客持刀挾持乘客，在新北市警局霹靂小組處置下，制伏嫌犯情境。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕1219台北捷運連續攻擊事件引起社會關注，加上跨年活動將到，人潮、運輸需求增加，新北市交通局、警察局、消防局及台北客運今天上午舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，透過以公車為主的治安、事故情境演練，強化駕駛長緊急應變能力及快速反應，提升民眾乘車安全感。

今天演練模擬客運營運的可能緊急狀況，包括車禍事故處置、電動公車起火應變、不明人士持球棒於車外叫囂干擾行車安全，以及車內乘客持刀挾持乘客，在駕駛長依序完成停車通報、疏散乘客、初步應變及配合後續處置等流程，警消人員、霹靂小組第一時間趕至現場，壓制嫌犯，土城警分局、清水消防分隊投入演練，雙北、桃園市各公車業者也到場觀摩交流。

交通局長鍾鳴時表示，這個月公共運輸系統不幸發生治安事件，說實在「人心有點浮動」，公共運輸對城市的安全、便利也是最大助力，藉由此次以公車為主的演練，包含治安、事故，讓駕駛長熟悉各類突發狀況的標準作業流程，也讓民眾更能掌握應對狀況。

667路線駕駛孫逢堅表示，過去載客偶會遇到酒醉乘客，在告知勿波及乘客，否則報警處理後，酒醉乘客就安分做好，北捷隨機攻擊後，感覺乘客搭車是不會特別緊張，但司機間有發現台北西門町地區人潮有變少的情形。

土城警分局長陳建龍提醒，民眾搭乘大眾運輸系統若遇可疑人事物，先保持冷靜勿驚慌，其次將歹徒樣貌特徵、服裝、攜行物品通報警方、站務人員，做好情報傳遞，讓警方有反應時間來控制歹徒與現場，警方持續跟交通單位保持連繫，絕對有信心能保護民眾。

新北市議員江怡臻今天到場了解演練情形，她說，公車安全不能只停留在制度或書面規定，真正關鍵是突發狀況發生時，駕駛人員是否訓練到位、指揮是否清楚、通報是否即時，藉由落實定期演練與教育訓練，以確保民眾搭乘公車安全。

新北市府與台北客運今進行公車緊急狀況演練，車內乘客遇持刀挾持，駕駛開門讓乘客緊急逃難。(記者黃政嘉攝)

新北市府與台北客運今進行公車緊急狀況演練，不明人士於車外持球棒叫囂、拍打車門，在警方處置下順利制伏嫌犯。(記者黃政嘉攝)

新北市府與台北客運今進行公車緊急狀況演練，交通局長鍾鳴時、雙北、桃園市公車業者也到場觀摩交流。(記者黃政嘉攝)

