跨年活動在即戒備升級 高雄規劃12/29二度推演

南部中心／蘇晟維、陳家祥 高雄報導

距離跨年只剩下最後一個星期的時間，面對這次的張文隨機攻擊事件，跨年晚會的維安問題，也讓警方不敢鬆懈，高雄市警局不但在23日舉辦第一次的兵棋推演，針對煙霧彈攻擊、人群踩踏等各種狀況進行演練，也規劃29日再進行第二次推演，高雄市長陳其邁強調要確保活動安全。

高雄市警方23日舉辦跨年維安兵推，模擬攻擊事件的應變演練。（圖／民視新聞）

跨年現場遇到民眾起衝突，危機一觸即發，就怕演變成大規模的治安事件，優勢警力，立刻出動，還有空拍機，從上帝視角監看整個晚會現場周遭，有無異狀，台北發生隨機攻擊事件，遇到耶誕及跨年兩大節慶，高雄市警局提升維安等級，規劃出動超過1200名人力維安，23日進行第一次兵棋推演，高雄市警察局長林炎田表示，「舉辦了兩項類似台北事件，1219事件的處置腹案，一個就是在大型活動場所，民眾持械滋擾的演練，另外一個就是在我們捷運凱旋站，煙霧彈以及持械傷人的事件，兩者情境貼合最近的時事的演練。」

高雄市警方23日舉辦跨年維安兵推，包含歹徒在捷運站施放煙霧彈等狀況。（圖／民視新聞）

就怕有人真的拿煙霧彈來鬧場，高雄市警局也特別加強應對演練，不僅是在戶外廣場要防止人群踩踏及衝突事件，在捷運站內，如何迅速排除狀況，也是推演的重要內容，高雄市警局也已經多次提報相關安全計畫，更在23及29日兩天，接連安排兩次演練，就是要確保維安計畫可以順利運行，林炎田表示，「夢時代廣場我們預計，總共動員警、民力1206人次，我們有信心有能力來處置這個安全。」

高雄市長陳其邁（左）、高雄市警察局長林炎田（右）。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁強調，「高雄市政府也全面提升維安等級，除了說加派警力提高見警率，迅速地即時通報，加強機關間的聯絡，那也務必確保人身的安全。」借助過去的大型演唱會經驗，面對跨年晚會戒備升級，要讓維安滴水不漏。

